Susto en el Parque Berrío por paquete sospechoso abandonado al lado de la escultura de Botero: ¿qué tenía?

Una maleta abandonada en pleno Parque Berrío, en el centro de Medellín, generó caos y pánico en esta parte de la ciudad, teniendo en cuenta que la Policía tuvo que intervenir para verificar si se trataba de algún paquete explosivo.
Los hechos se presentaron sobre las 11:45 de la mañana de este miércoles, en la carrera 51 con la calle 50, luego de que las autoridades avistaran una maleta negra en el costado del edificio del Banco de la República, a pocos metros de la escultura de Fernando Botero que hay en esta edificación.