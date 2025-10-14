Final feliz: Odie, el perro rescatado hace 10 años de las vías del metro en Medellín, por fin encontró una familia

Con tanta noticia triste a nivel general, con tantos casos de maltrato animal que hacen hervir la sangre, esta noticia hay que celebrarla por todo lo alto, porque lo vale. Odie, un perrito criollo rescatado de las vías del metro hace 10 años y que desde entonces había envejecido silenciosa y pacientemente en el Centro de Bienestar La Perla, por primera vez en su vida tiene una familia. Su historia la publicó EL COLOMBIANO en julio de 2025. Pues a Odie la vida le cambió para siempre hace dos meses. Lea: Casi 3.000 perros y gatos siguen en La Perla esperando que los adopten Odie llegó a La Perla el 27 de octubre de 2015. Tenía dos años aproximadamente. Llegó a La Perla luego de que la Policía Ambiental fuera alertada de que el perrito estaba deambulando por las vías del metro. El perrito criollo estaba desorientado, se le veían los huesos, tenía una pata delantera vuelta añicos y heridas y laceraciones por todo el cuerpo, además de estar infestado de pulgas y garrapatas. Pero siempre fue tranquilo, con la mirada tímida y baja agradecía todo lo que hicieran por él. En La Perla su recuperación fue lenta. Lo bautizaron Odie, por nobleza y discreta alegría, como el sufrido orejón amigo de Garfield. Después de esterilizarlo, comenzaron un largo tratamiento que luego tuvieron que realizar nuevamente en varias ocasiones para curarlo de enfermedades respiratorias, periodontales, de una otitis agresiva. Pero siempre enfrentó los tratamientos con tranquilidad y los superó todos. Y así pasaron los años hasta convertirse en un perro anciano con problemas osteoarticulares propios de su edad. Pero salvo esos achaques controlables con medicina y controles, es un perrito aliviado.

Envejeció y se hizo más gordo, más canoso y más lento. Pero también más sabio y confiado. A sus 12 años se convirtió en uno de los perros más queridos de La Perla, uno que aprendió a convivir con todos los caninos con los que interactuó y que siempre mostró agradecimiento por los cuidados y cariños recibidos. Nunca tuvo una familia y por eso su historia siempre le dolió al equipo de La Perla, pues no es un perro agresivo ni enfermo ni disfuncional. Solo un perrito viejo que nunca tuvo suerte en las jornadas de adopción, lo que parecía condenarlo a terminar de pasar sus días sin conocer el calor de un hogar. Pero no fue así. Una madrugada, mientras esperaba un vuelo en Bogotá, Daniela leyó en esta historia del perrito que llevaba 10 años esperando por una familia. La noticia la conmovió, pero fue un detalle el que terminó siendo crucial para que le dijera a su esposo, Juan Guillermo, que debían ir por Odie inmediatamente. La fecha en la que entró Odie a La Perla es la misma del cumpleaños de Daniela. Lea: Perros y gatos arrasan con la fauna: van 1.200 ataques desde 2022 en el Oriente antioqueño Juan Guillermo Palma, ingeniero de sistemas, y su esposa, Daniela Avendaño, odontóloga, están próximos a cumplir cinco años de casados. Para ellos, Odie llegó como un regalo inesperado, justo en el momento en que la ausencia de su anterior perro todavía pesaba en la casa. “Se murió de viejito, cuatro meses antes. Veníamos de un duelo muy fuerte y siempre habíamos hablado de darle la oportunidad a un perrito adulto, pero no se había dado”, recuerda Daniela. Ese primer encuentro no fue el típico de los cachorros que corren y saltan. Odie los miró con cierta indiferencia, como si creyera que lo habían llevado a su tratamiento rutinario de oídos y huesos. “Iba derecho, tranquilo, como escéptico. No se abalanzó, pero tampoco se resistió. Lo acariciamos y lo fuimos ganando poco a poco”, recuerda Daniela. Era el inicio de una confianza que, en cuestión de días, se transformó en amor absoluto. Hoy Odie tiene su propio espacio en la habitación de sus dueños: una cama con colchón, varias cobijas, una verde y otra estampada con huellitas y un par de peluches. En las noches, si el calor lo incomoda, no duda en buscar otro rincón de la casa. Hoy, ya adoptado, su mirada ya no refleja incertidumbre sino paz; su rutina no es la del encierro, sino la de los paseos, las caricias y la compañía constante.