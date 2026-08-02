Así serán los nuevos trenes del Metro de la 80: aire acondicionado y capacidad para 600 pasajeros

Los 22 trenes del Metro de la 80 empiezan a tomar forma: sus diseños ya avanzan en una fábrica de China. Esto ocurre en medio del avance de las obras del corredor, donde se ven algunas casas demolidas y las obras en puntos como el puente de La Iguaná. Con todo esto, le darán vida a una de las obras más ambiciosas de Medellín, después de la construcción del metro pesado. La construcción de los nuevos trenes se desarrollará en un periodo de 18 meses, tiempo en el que se tiene previsto construir su estructura básica y posteriormente enviar el resto de sus partes a los talleres del Metro, en Bello, para terminar de ensamblarlos, antes de que el sistema entre en operación comercial. Lo que se espera para dar bandera verde con la fabricación de los trenes por parte de la firma CRRC (Hong Kong) Co. Limited, de China, es que se aprueben de manera definitiva los diseños de estos vehículos y que continúen los avances en la construcción de la obra, seriamente afectada por los inconvenientes con el Gobierno Nacional. Entérese: La metamorfosis urbana que deja el Metro de la 80: así cambian los barrios y la memoria del occidente de Medellín Jorge Ramos, gerente de proyectos de Infraestructura del Metro de Medellín, explicó sobre el diseño que “estamos ya en un 96% en el diseño de lo que es el material rodante y terminada esta etapa entonces podremos ver sucesivamente la apertura de más frentes de obra”. Si se logran sortear los inconvenientes económicos, originados por la deuda de $800.000 millones por parte del Gobierno Nacional de sus aportes al proyecto, se espera que para 2029 estos trenes ligeros puedan estar circulando por toda la avenida 80.

La capacidad de cada tren ligero que cruzará por la avenida 80 será de 246 personas, quienes se podrán ubicar en las 54 sillas disponibles (48 fijas y seis abatibles) o viajar de pie en estos vehículos. Cubrirán los 13,25 kilómetros del trazado que comenzará en la estación Caribe y finalizará en Aguacatala. Cada uno de los trenes tendrá tres coches. El recorrido de este tren ligero se hará sobre rieles metálicos, tal como lo hace el metro tradicional. Tendrá tres estaciones y 14 paradas que conformarán este sistema. Una de las ventajas del medio de transporte es que se podrán unir hasta dos trenes para realizar un mismo viaje, aumentando su capacidad transportadora hasta en 600 pasajeros, un sistema similar que se presenta con el tren pesado. Los asientos serán dobles, ubicados a lado y lado, dejando un pasillo para quienes viajan de pie. Se espera que estos trenes puedan movilizar 14.000 pasajeros por cada sentido en un periodo de una hora, según el Metro de Medellín. “El metro ligero se llama así y no tranvía porque tiene el doble de capacidad y tiene la posibilidad de que se acoplen dos vehículos, algo que no puede hacerse con el tranvía, como una de sus principales diferencias”, explicó el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde. En cuanto a la operación comercial, Elejalde indicó que, inicialmente, se haría una operación principal con 20 de los trenes, mientras que los otros dos se tendrían como reserva para cualquier eventualidad. Dependiendo de las necesidades del sistema se establecerá si durante todo el tiempo se hará operación con los trenes dobletiados o si solo se usarán durante las horas valle. Otro de los beneficios de este nuevo metro es que su consumo será muy inferior al que tiene el sistema tradicional: mientras las líneas A y B deben tener una alimentación eléctrica de 1.500 voltios, la línea E solo necesitará 750 voltios para su operación comercial.

Al igual que el metro tradicional, los trenes del futuro sistema de transporte serán alimentados con sistemas de catenarias, las cuales estarán instaladas en todo el tramo, sobre los rieles para el movimiento de los vehículos. “El metro ligero del 80 funciona igual que el metro pesado: tiene rieles, ruedas metálicas y una catenaria, o sea, tiene un hilo conductor de energía en la parte superior de las vías para que el tren, con un dispositivo que se llama pantógrafo, se pueda acoplar de ese cable para tomar la energía de los motores”, explicó el gerente del Metro de Medellín.

Si bien la operación de estos trenes del metro de la 80 se puede hacer con sistemas de automatización, la pericia humana sigue siendo clave para su operación, por lo que se continuarán viendo conductores para este nuevo sistema de transporte. Por cada recorrido, la velocidad comercial de estos trenes tendrá un promedio de 30 kilómetros por hora, incluyendo los tiempos que se puede demorar en las paradas y estaciones. La velocidad máxima que puede alcanzar en movimiento es de 60 kilómetros por hora. Los cálculos para cubrir la ruta entre Caribe y Aguacatala, en hora pico, se puede estimar que sea de 32 minutos. Se espera que, ante la cantidad de trenes, los tiempos de frecuencia mínima para el nuevo sistema de transporte sean de hasta tres minutos en hora pico, muy similares a los del tren tradicional, pero muy inferior al del Tranvía de Ayacucho, que se estima de 4:44 minutos. Entre otros elementos tecnológicos de este sistema, los trenes tendrán pantallas informativas y un sistema de aire acondicionado dentro de todos los vagones, para la comodidad de los viajeros. “A diferencia de los trenes del metro tradicional, estos tendrán aire acondicionado, algo que está preguntando y queriendo mucho la gente que va a usar el sistema en el futuro”, explicó el gerente Elejalde. En cuanto a la vigilancia y seguridad, los trenes contarán con sistemas de megafonía, interfonía y un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) para la vigilancia de cualquier situación a través del Puesto Central de Control (PCC). También contarán con adecuaciones de seguridad como soportes y barandas para quienes viajen de pie y un espacio para las personas con movilidad reducida y otras limitaciones físicas. Pero más allá de las novedades tecnológicas, la imagen gráfica de los trenes será similar a la de todo el sistema y se basará en los primeros trenes del metro pesado. “Seguimos con una línea corporativa muy similar a lo que tenemos hoy. Eso es muy importante para que la gente nos reconozca y mantenga ese sentido de pertenencia con el sistema de transporte”, señaló el gerente del Metro.

La empresa que los hará

CRRC (Hong Kong) es una filial de la multinacional CRRC Corporation Limited, la cual tiene diversos negocios por fuera de China y actualmente cuenta con 46 subsidiarias en distintas partes del mundo. Es considerada como el mayor fabricante de material rodante en el mundo. Su impacto en el mundo ferroviario tiene que ver con la construcción de los metros de Tel Aviv (Israel), Shanghái y Beijing (China), Bombay (India), Arabia Saudita y Filipinas. En cuanto a metros ligeros –tecnología usada en este nuevo sistema de transporte– tuvo participación en los de Mashhad (Irán), Izmir (Turquía) y Hunnan (China). Actualmente cuenta con 180.000 empleados y tiene una trayectoria de más de 100 años de historia. Su trayectoria internacional ha sido tan destacada que llegó a ocupar el puesto 266 en la lista Fortune Global 500, la clasificación anual de las 500 empresas más importantes del mundo según sus ingresos, Esta empresa china se integró a la empresa Mota Engenharia E Construcao S.A., de Portugal, que se encargará de toda la parte de las obras civiles. Juntos conformaron la Unión Temporal Metro de la 80, en la que también participan las empresas Ineo Urban Transportation Solutions (Francia) para los sistemas telemáticos y Siemens Mobility S. L. (España) para los sistemas de alimentación eléctrica y señalización.

Aunque se hable de metro para este nuevo sistema de transporte, si se compara su capacidad con el metro, que opera desde 1995 en el Valle de Aburrá, es muy inferior. Los trenes de las líneas A y B del metro pueden transportar hasta 1.200 pasajeros. Se estima que serían necesarios cuatro de los del metro de la 80 para transportar esta misma cantidad de gente. Así mismo, los trenes del metro pesado se dividen en dos clases. Los primeros, los que están desde los inicios del sistema, son de la empresa MAN SE, de Alemania, mientras que los de segunda y tercera generación, que ruedan desde 2011, son de la firma española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). Si se compara con los vehículos del tranvía de Ayacucho, que utilizan la tecnología francesa Translohr, la principal diferencia es que, aunque ambos cuentan con un riel central y catenarias, el tranvía se moviliza sobre llantas. El riel solo sirve como guía mecánica de los coches. En cuanto a la capacidad de transporte de pasajeros, un metro pesado puede movilizar entre 40.000 y 80.000 personas cada hora, dependiendo del rango horario, mientras que el tranvía solo puede llevar hasta 8.000 personas en ese mismo periodo de tiempo. Para el metro ligero, la capacidad asciende a los 14.000. Pero más allá de las diferencias tecnológicas, desde el Metro de Medellín reiteraron que la prioridad de todo este sistema de transporte es una articulación para mejorar la movilidad de los habitantes del occidente de la ciudad.

Pese a los inconvenientes económicos ya mencionados, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que las excavaciones para la construcción de la estación Caribe de este metro, que irá integrada a la ya existente, avanzan en un 55%. Para este proyecto se intervendrán cerca de 2.000 metros cuadrados, entre la infraestructura para los trenes, las estaciones y paraderos, además de los equipamientos para la ciudadanía. Estos trabajos se focalizan actualmente sobre la zona norte, no solo con la intervención de la estación Caribe, sino también con las obras en San Germán, donde estará la primera estación subterránea del sistema metro. Además se están desarrollando intervenciones en el puente de la quebrada La Iguaná para que cuente con la capacidad suficiente no solo para el paso de los trenes, sino también de los vehículos que seguirán usando esta vía. Lea más: Gobierno Nacional otra vez está colgado con el Metro de la 80: debe $412.000 millones de 2025 Bloque de preguntas y respuestas