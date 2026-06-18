Entra en operación nueva estación de bomberos junto al Túnel de Occidente, en la salida de Medellín

Una nueva estación de bomberos comenzó a funcionar en las inmediaciones del Túnel de Occidente, en la salida de Medellín hacia los municipios del occidente del departamento, con el fin de tener una mejor cobertura de las posibles emergencias que se presenten alrededor de ese complejo vial y los barrios de una amplia zona.

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La Estación de Bomberos Occidente fue presentada públicamente este miércoles por parte de la Alcaldía, pero lleva ya funcionando un mes.

Durante este periodo ha atendido 60 eventos, según informó el director del Dagrd (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres), Carlos Quintero.

Este cuartel de bomberos está ubicado en el acceso al Túnel de Occidente, en jurisdicción del corregimiento San Cristóbal, y cuenta de manera permanente con una tripulación.

“Esto es con el fin de mejorar los tiempos de respuesta y la continuidad en el servicio en la parte noroccidental de Medellín”, añadió Quintero.

Fuera de San Cristóbal, la nueva estación cubrirá también el corregimiento San Sebastián de Palmitas, así como en la comuna 7-Robledo (parte alta) y los límites con la comuna 13-San Javier.

Es plata blanca; se tiene calculado que impactará de manera positiva a más de 200.000 personas y, de manera complementaria, podría brindar apoyo en los casos que se requiera a los municipios de San Jerónimo y Ebéjico (Occidente antioqueño).

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La Estación de Occidente se suma a otras ocho con que ya cuenta el Cuerpo de Bomberos de la capital antioqueña, que en lo que va del año ha atendido en total alrededor de 3.000 emergencias, de acuerdo con el reporte hecho por Carlos Quintero.

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