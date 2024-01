La trayectoria política de Zuluaga es larga: fue concejal de Medellín entre 1995 y el 2000 y representante a la cámara por Antioquia entre 2002 y 2014. En las más recientes elecciones regionales buscó de nuevo conseguir un asiento en el Concejo de Medellín, pero solo consiguió 5.862 votos que no fueron suficientes.

Sin embargo, el político se defiende y asegura que rápidamente se desligó de la administración de Quintero y que fue precisamente esa posición en contra la que le causó diferencias con copartidarios como Lucas Cañas y Carlos Andrés Trujillo, a los que no les habría molestado su salida del Concejo, pues en su reemplazo llegó Babinton Flórez que apoyó las iniciativas de Quintero hasta el final del cuatrienio.

Y es que es bien sabido que dentro del Partido Conservador en Antioquia hay varias facciones y que entre algunas de estas hay grandes diferencias ideológicas y políticas. Por ejemplo, Lucas Cañas y Babinton Flórez son más cercanos a Trujillo y apoyaron a Quintero. Pero Zuluaga hace parte del grupo denominado “Conservadores de vida” que está liderado por el ex congresista y candidato a la gobernación Juan Diego Gómez. Gómez y su equipo (incluido Zuluaga) apoyaron a Federico Gutiérrez en la campaña a la Presidencia y a la Alcaldía.

A pesar de esto, tras la lluvia de críticas por redes sociales, la foto y el perfil de Zuluaga desaparecieron de la página web de la Alcaldía y nombramiento estaría en la cuerda floja.

Zuluaga dice que le ofrecieron el puesto hace unos quince días y que está capacitado para ello, pues conoce bien los corregimientos y la ruralidad de Medellín, de hecho, en su paso por el Congreso, fue autor de la ley que declaró a los silleteros de Santa Elena como patrimonio cultural de la nación. La razón por la cual no ha sido nombrado oficialmente, dice él, es por un embrollo legal con lo que serían sus honorarios, pues él es pensionado y no podría recibir dos ingresos.

Sin embargo, no son pocos los que piensan que la razón por la cual su foto y perfil ya no aparecen en el sitio web de la Alcaldía fueron las quejas de los ciudadanos que no están de acuerdo con que políticos de un partido que fue aliado de la anterior Alcaldía de Medellín tengan cuota burocrática en la actual administración de Federico Gutiérrez.