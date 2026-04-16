x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“No nos quedaremos de brazos cruzados”: alcalde de Medellín anuncia acciones jurídicas por nombramiento de Quintero en Supersalud

Afirmó que desde ese nuevo cargo el exalcalde de Medellín pretende tapar los actos de presunta corrupción que ocurrieron durante su administración.

  • Federico Gutiérrez recordó el estado calamitoso en que quedó la salud de Medellín en el periodo de su antecesor, Daniel Quintero. FOTOS: EL COLOMBIANO
    Federico Gutiérrez recordó el estado calamitoso en que quedó la salud de Medellín en el periodo de su antecesor, Daniel Quintero. FOTOS: EL COLOMBIANO
Redacción El Colombiano
hace 12 horas
bookmark

El nombramiento del exalcalde Daniel Quintero como nuevo superintendente de Salud sería objetado por la actual administración de Medellín mediante acciones judiciales basadas en el impedimento que pudiera tener por sus actuaciones cuando este rigió los destinos de la capital antioqueña.

Así lo anunció en la mañana de este jueves, 16 de abril, el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, al tiempo que rechazó el nuevo cargo dado a Quintero por parte del Gobierno Nacional.

Le recomendamos leer: Quintero perdió pulso contra Federico Gutiérrez: alcalde no tendrá que retractarse por decir “los que se robaron a Medellín”

La gestión de la salud de Medellín bajo la alcaldía de Daniel Quintero

Gutiérrez se refirió a la presunta corrupción que habría ocurrido en Medellín entre los años 2020 y 2023, pero específicamente en el estado calamitoso que en que Quintero dejó la salud en esta jurisdicción.

Recordó que en la Clínica de La 80 se invirtieron más de 24.000 millones de pesos de recursos públicos y posteriormente la vendieron por casi la mitad de esa cifra y en condiciones de favorabilidad para los compradores que actualmente investigan los organismos de control.

“No nos vamos a quedar callados ni de brazos cruzados. Vamos a defender a Medellín y a Colombia. La salud no puede quedar en manos equivocadas. Están jugando con la vida de la gente”, afirmó.

Igualmente trajo a colación las investigaciones que hoy día cursan por contrataciones hechas entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, para el suministro de elementos para la atención de la pandemia del Covid-19, un caso en el cual hay personas involucradas dando testimonio bajo principio de oportunidad.

“Mientras la gente sufría y el personal médico luchaba por salvar vidas, había quienes saqueaban recursos destinados precisamente a protegerlas. Eso no es política, eso es corrupción”, expresó, e invitó a los organismos de control, como Fiscalía, Contraloría y Procuraduría a que avancen en las investigaciones relacionadas con estos hechos.

Puede leer: Supersalud: Daniel Quintero pasaría a manejar más de $562.000 millones de la salud de los colombianos pese a investigaciones

Otro antecedente que relacionó fue el desgreño en el Hospital General (HGM) en el que incluso, llegó a morir un recién nacido debido a que necesitaba atención urgente y en este que es el principal centro de atención de la red pública de Medellín no había un cirujano pediátrico.

“Hoy hay pliegos de cargos contra el gerente de ese hospital (Mario Fernando Córdoba), nombrado por el que ahora pretenden que sea el superintendente de Salud”, agregó Gutiérrez.

Fuera de eso, se refirió a que en la pasada administración, la de Quintero, fallecieron cuatro niños por desnutrición y la red pública entró en cuidados intensivos.

Amplíe la noticia: Daniel Quintero atacó a Sura y a las EPS, dejó en muletas al Hospital General de Medellín y ahora sería superintendente de Salud

El mandatario aseguró que el Distrito interpondrá recursos y acciones jurÍdicas, sustentadas en las irregularidades de la administración anterior, con el fin de demostrar el impedimento de la persona nombrada en la Supersalud.

“Pidió ese cargo para tratar de tapar estos casos de corrupción y, por eso, tenemos oficios para que dicha persona tenga que declararse impedido o se abstenga para poder intervenir en el Hospital General de Medellín, donde hay investigación de corrupción en su administración. Igual frente a la red pública de Metrosalud, esta persona no puede intervenir en esas entidades que ya intentó destruir cuando fue alcalde”, concluyó el alcalde Gutiérrez.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué se oponen al nombramiento de Daniel Quintero como Supersalud?
Por posibles conflictos de interés e investigaciones relacionadas con su gestión como alcalde.
¿Qué acciones legales anunció el alcalde contra el nombramiento de Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud?
Interponer recursos judiciales para demostrar impedimentos y evitar que intervenga en entidades de Medellín.
¿Qué funciones tendría Quintero en Supersalud?
Supervisar EPS, hospitales y recursos del sistema, además de ordenar intervenciones si es necesario.

Temas recomendados

Corrupción
Salud
Alcaldía de Medellín
Delitos
Medellín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida