“No nos quedaremos de brazos cruzados”: alcalde de Medellín anuncia acciones jurídicas por nombramiento de Quintero en Supersalud

El nombramiento del exalcalde Daniel Quintero como nuevo superintendente de Salud sería objetado por la actual administración de Medellín mediante acciones judiciales basadas en el impedimento que pudiera tener por sus actuaciones cuando este rigió los destinos de la capital antioqueña.
Así lo anunció en la mañana de este jueves, 16 de abril, el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, al tiempo que rechazó el nuevo cargo dado a Quintero por parte del Gobierno Nacional.
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