“No nos quedaremos de brazos cruzados”: alcalde de Medellín anuncia acciones jurídicas por nombramiento de Quintero en Supersalud

El nombramiento del exalcalde Daniel Quintero como nuevo superintendente de Salud sería objetado por la actual administración de Medellín mediante acciones judiciales basadas en el impedimento que pudiera tener por sus actuaciones cuando este rigió los destinos de la capital antioqueña. Así lo anunció en la mañana de este jueves, 16 de abril, el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, al tiempo que rechazó el nuevo cargo dado a Quintero por parte del Gobierno Nacional. Le recomendamos leer: Quintero perdió pulso contra Federico Gutiérrez: alcalde no tendrá que retractarse por decir “los que se robaron a Medellín”

La gestión de la salud de Medellín bajo la alcaldía de Daniel Quintero

Gutiérrez se refirió a la presunta corrupción que habría ocurrido en Medellín entre los años 2020 y 2023, pero específicamente en el estado calamitoso que en que Quintero dejó la salud en esta jurisdicción. Recordó que en la Clínica de La 80 se invirtieron más de 24.000 millones de pesos de recursos públicos y posteriormente la vendieron por casi la mitad de esa cifra y en condiciones de favorabilidad para los compradores que actualmente investigan los organismos de control. “No nos vamos a quedar callados ni de brazos cruzados. Vamos a defender a Medellín y a Colombia. La salud no puede quedar en manos equivocadas. Están jugando con la vida de la gente”, afirmó.

Fuera de eso, se refirió a que en la pasada administración, la de Quintero, fallecieron cuatro niños por desnutrición y la red pública entró en cuidados intensivos. Amplíe la noticia: Daniel Quintero atacó a Sura y a las EPS, dejó en muletas al Hospital General de Medellín y ahora sería superintendente de Salud El mandatario aseguró que el Distrito interpondrá recursos y acciones jurÍdicas, sustentadas en las irregularidades de la administración anterior, con el fin de demostrar el impedimento de la persona nombrada en la Supersalud. “Pidió ese cargo para tratar de tapar estos casos de corrupción y, por eso, tenemos oficios para que dicha persona tenga que declararse impedido o se abstenga para poder intervenir en el Hospital General de Medellín, donde hay investigación de corrupción en su administración. Igual frente a la red pública de Metrosalud, esta persona no puede intervenir en esas entidades que ya intentó destruir cuando fue alcalde”, concluyó el alcalde Gutiérrez.

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