La millonada que pagará en multas conductor que se le quiso volar a los guardas en el occidente de Medellín: esto pasó

Un conductor quedó registrado montándose a un andén para volársele a los agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín, quienes lo sorprendieron invadiendo el carril exclusivo para buses del metroplús, todo para evadir las congestiones de la zona. Finalmente lo sorprendieron y le inmovilizaron el vehículo.
Los hechos se registraron en la tarde del pasado lunes, comenzando en la avenida Oriental, cuando los guardas sorprendieron a este conductor cometiendo esta infracción. Al ser interceptada en la calle 30, a la altura del centro comercial Premium Plaza, esta persona optó por montarse sobre un andén, poniendo en riesgo a los demás actores viales y al propio agente de tránsito.