La millonada que pagará en multas conductor que se le quiso volar a los guardas en el occidente de Medellín: esto pasó

Un conductor quedó registrado montándose a un andén para volársele a los agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín, quienes lo sorprendieron invadiendo el carril exclusivo para buses del metroplús, todo para evadir las congestiones de la zona. Finalmente lo sorprendieron y le inmovilizaron el vehículo. Los hechos se registraron en la tarde del pasado lunes, comenzando en la avenida Oriental, cuando los guardas sorprendieron a este conductor cometiendo esta infracción. Al ser interceptada en la calle 30, a la altura del centro comercial Premium Plaza, esta persona optó por montarse sobre un andén, poniendo en riesgo a los demás actores viales y al propio agente de tránsito.

El secretario de Movilidad de Medellín, general (r) Pablo Ferney Ruiz Garzón, explicó que “en el seguimiento, el conductor cruzó un semáforo en rojo y transitó por zonas prohibidas. Durante la persecución se solicitó apoyo de la Policía Metropolitana”. Entérese: ¿Ve mucho Tesla en la calle? El Model Y es el más vendido en lo que va del 2026 Finalmente, después de varios minutos de seguimiento entre los agentes de tránsito y la Policía, este conductor fue interceptado en un sector de la comuna 15 (Guayabal), donde se encontró que estaba cometiendo varias infracciones, además de prestar el servicio de transporte informal de pasajeros mediante aplicación.

“Esta persona en su accionar no solo puso en riesgo a la ciudadanía, sino también a los pasajeros que estaba transportando mediante el servicio de transporte informal de pasajeros, lo cual no está permitido por la ley”, expresó el secretario Ruiz Garzón. Le puede interesar: Esté pilas que ya rotó el pico y placa en Medellín: ¿desde cuándo empiezan las multas y de cuánto serán? Luego de esto, los agentes de la Secretaría le impusieron comparendos por no respetar la luz roja del semáforo (vale 1.266.222 pesos), circular por zonas peatonales ($633.111), no respetar las órdenes de los agentes de tránsito ($633.111) y transitar por el carril exclusivo de metroplús ($633.111), solo hablando de las relacionadas con todo el procedimiento de fuga.

A estas se le suma la de la prestación de transporte informal de pasajeros ($1.266.222), por lo que a este conductor le tocará pagar por todas estas sanciones un total de $4.432.143, a la espera de las audiencias judiciales para determinar si por este conjunto de infracciones le suspenden la licencia de conducción. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El secretario Ruiz Garzón reiteró el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito, para evitar que se presenten este tipo de situaciones. Al tiempo, reiteró la importancia de no invadir corredores exclusivos en pro de la gestión de la movilidad en la ciudad. Preguntas frecuentes