Mujer que iba en moto de app de transporte murió atropellada por una camioneta afuera del centro comercial Florida

Una mujer, de nacionalidad venezolana, falleció en un accidente de tránsito en las afueras del centro comercial Florida, en el noroccidente de Medellín. La víctima se transportada en una moto que prestaba servicio por aplicación, de la cual cayó para ser arrollada por una camioneta.
El accidente ocurrió a las 5:18 de la mañana de este miércoles en la calle 71 con la carrera 65, en sentido oriente-occidente, en el barrio El Volador, comuna 7 (Robledo). Las primeras versiones señalaron que los ocupantes de la moto cayeron por causas desconocidas.