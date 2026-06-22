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Enfermera murió en procedimiento estético de retiro de biopolímeros en El Poblado

La fallecida, quien residía en Estados Unidos, viajó a Medellín a realizarse este procedimiento en los glúteos. Autoridades investigan las causas.

  • Paula Andrea Beltrán Sandoval (detalle), de 41 años, murió cuando se realizaba la extracción de biopolímeros en un quirófano de la Torre Médica de El Tesoro. FOTOS: SANTIAGO OLIVARES TOBÓN Y CORTESÍA
    Paula Andrea Beltrán Sandoval (detalle), de 41 años, murió cuando se realizaba la extracción de biopolímeros en un quirófano de la Torre Médica de El Tesoro. FOTOS: SANTIAGO OLIVARES TOBÓN Y CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 56 minutos
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Paula Andrea Beltrán Sandoval, de 41 años, viajó desde Nueva York, Estados Unidos, a Medellín para retirarse unos biopolímeros que se había puesto en los glúteos. Lo que parecía un procedimiento simple, se complicó a tal punto que le ocasionó la muerte en un quirófano de la Torre Médica de El Tesoro, en el barrio El Poblado, de Medellín.

La muerte de esta enfermera se produjo a finales de la semana pasada, cuando estaba siendo intervenida y en ese momento tuvo una complicación que le produjo un paro cardiorrespiratorio. Pese a los esfuerzos de los galenos que realizaban esta intervención, nada pudieron hacer por salvarle la vida.

Cuando se produjo la complicación, los médicos comenzaron con las respectivas maniobras de reanimación en el pecho por algunos minutos, intentando que regresara a la vida. Sin embargo, lo único que se logró es que estos equipos le dejaran marcas en el pecho, además de las lesiones propias de la intervención en la cadera.

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De acuerdo con el informe judicial, la intervención de Beltrán Sandoval se complicó después de una hora y 10 minutos de iniciada, cuando los médicos ya habían avanzado en la extracción de los biopolímeros que se había puesto en la cadera, decisión que había tomado por motivos personales que no trascendieron.

Para realizarse esta intervención, esta mujer había llegado el pasado 15 de junio a la ciudad para visitar a sus familiares y realizarse esta intervención estética, la cual había programado desde el país norteamericano e incluso había cancelado 38 millones de pesos.

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De acuerdo con el informe médico, esta enfermera no tenía patologías conocidas que le pudieran generar esta complicación y en Medicina Legal, a dónde fue llevado el cuerpo, se encargarán de hacer las evaluaciones correspondientes para establecer qué le pudo ocasionar la muerte.

Ante esta muerte, desde la Seccional de Salud de Antioquia iniciarán las investigaciones correspondientes para establecer si el médico y el centro estético contaba con todos los requerimientos necesarios para realizar esta clase de intervenciones, protocolo que se lleva a cabo cada que hay un fallecimiento o alguna otra complicación con los pacientes.

Esta es la segunda muerte de una persona en medio de procedimientos estéticos en Medellín, luego de que el pasado 28 de febrero falleciera Carolina Merchán Jaramillo, de 30 años, en un centro estético de El Poblado.

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