Enfermera murió en procedimiento estético de retiro de biopolímeros en El Poblado

Paula Andrea Beltrán Sandoval, de 41 años, viajó desde Nueva York, Estados Unidos, a Medellín para retirarse unos biopolímeros que se había puesto en los glúteos. Lo que parecía un procedimiento simple, se complicó a tal punto que le ocasionó la muerte en un quirófano de la Torre Médica de El Tesoro, en el barrio El Poblado, de Medellín.
La muerte de esta enfermera se produjo a finales de la semana pasada, cuando estaba siendo intervenida y en ese momento tuvo una complicación que le produjo un paro cardiorrespiratorio. Pese a los esfuerzos de los galenos que realizaban esta intervención, nada pudieron hacer por salvarle la vida.