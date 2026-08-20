Asesinan a mujer dentro de su casa en San Cristóbal, Medellín, y señalan a su pareja, quien había salido de la cárcel

El hallazgo del cuerpo de la mujer ocurrió sobre las 11:57 de la noche del pasado miércoles en la vereda Travesías, de este corregimiento del occidente de Medellín, luego de que la hija de la fallecida llegara a la propiedad, buscándola porque no se había reportado en todo el día.

Un encuentro, en medio de los acuerdos de separación, habría llevado a la muerte a una mujer de 54 años en el corregimiento San Cristóbal, de Medellín. A esta persona la encontraron muerta dentro de su vivienda, con varias heridas de arma blanca, tendida en el suelo. Las primeras versiones dan cuenta de que el victimario sería un hombre que había salido de prisión.

La víctima en estos hechos fue identificada como Sonia Omaira Silva Martínez, quien era ama de casa y madre de tres hijos. Según sus familiares, esta mujer y el presunto victimario sostenían una relación desde hace 20 años, de los cuales 15 estuvo tras las rejas el señalado de cometer el crimen.

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Luego de que esta persona recobró la libertad hace dos años, habían retomado la relación, la cual se habría caracterizado por las amenazas y las agresiones físicas. Sin embargo, hace algunos meses habían decidido dar por finalizado el vínculo sentimental. Incluso Sonia Omaira estaba construyendo una casa en un lote que tenía para que viviera el presunto homicida.

Sin embargo, en horas de la tarde, Sonia Omaira y su pareja se habían encontrado y hasta ingresaron a la vivienda donde residía la mujer. Testigos indicaron que en horas de la noche, los vecinos vieron salir al hombre de la propiedad y desde entonces se le perdió cualquier rastro de su paradero.

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El comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Yesid Bello Cubides, expresó que “estamos ya en la búsqueda de ese delincuente, vamos a adelantar todo el proceso investigativo y los actos urgentes con nuestra Fiscalía para obtener la orden de captura y posteriormente materializarla para que responda por esta conducta”.