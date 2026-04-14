Ojo: este miércoles máquina del Metro y marcha de Fecode afectarán la movilidad en Medellín

La movilidad en Medellín se verá afectada este miércoles 15 de abril por dos situaciones simultáneas: el traslado de un vehículo auxiliar del Metro y las movilizaciones convocadas por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

Por un lado, el Metro de Medellín informó que llegará a la ciudad un vehículo auxiliar de dos módulos para el mantenimiento de la vía férrea que llegó hace pocos días a Puerto Antioquia. Cada uno mide 18,45 metros, lo que obligará a realizar maniobras especiales durante su transporte.

Esto podría generar cierres parciales o congestión momentánea, principalmente en horas valle de la mañana y la tarde (entre 9 a.m. y 4 p.m.), en corredores como el Túnel de Occidente, La Iguaná con carrera 65, la calle Barranquilla (oreja), la avenida Regional y la glorieta de Niquía.

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La llegada de este equipo hace parte de la modernización del sistema, que incorporará 39 nuevos vagones que se encuentran en proceso de ensamblaje. Para recibir estos nuevos equipos en el sistema, es necesario preparar la red férrea con esta reperfiladora de rieles, maquinaria especializada clave para mejorar la operación y preparar la red ante el aumento de la demanda.

Por otro lado, a esto se suman las marchas convocadas por Fecode en el marco del paro nacional de maestros, que podrían generar cierres adicionales o desvíos en distintos puntos de la ciudad. La concentración inicial será en la sede de Adida a las 10:00 a.m., por lo que posiblemente ambos eventos afectarán a la par la movilidad de la ciudad.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a los ciudadanos planear sus desplazamientos con anticipación, estar atentos a los reportes oficiales de movilidad y considerar rutas alternas.

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