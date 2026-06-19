Motos en Medellín van a toda por Los Balsos para evitar retenes en la avenida Las Palmas

Los sonidos estruendosos de los vehículos de alta gama que circulan a altas velocidades hasta tres veces en la semana por la vía Los Balsos, en el Poblado, se han convertido en todo un dolor de cabeza para los habitantes de esa zona del sur de Medellín.

El Colombiano conoció que el creciente tránsito por Los Balsos de, principalmente, motos de velocidad y alto cilindraje, se debe a que los pilotos buscan evadir dos retenes de Tránsito y Policía que instala habitualmente en Las Palmas, cerca a Sandiego y en el segundo mirador.

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Según comentó a este medio de comunicación un residente de la zona, son grupos de cuatro o más motos con motores potentes circulando después de las 8 y 9 de la noche. Los conductores aprovechan que no hay presencia de las autoridades e interrumpen la tranquilidad de las personas.

“A eso se le suma el tema de seguridad. Es que, suben demasiado rápido y ya nos han tocado ver accidentes, sobre todo porque en Los Balsos, entre la superior y la salida a Las Palmas, hay algunos policías acostados, que están únicamente en el sentido descendente, y cuando van bajando, no ven carros subiendo y aprovechan para robarse los resaltos”, afirmó el ciudadano.

Mientras, solo en 2025 la Alcaldía de Medellín realizó en Las Palmas 137 operativos contra los piques, este año ya ha efectuado 121. En medio de estas acciones, esa dependencia ha impuesto 63 comparendos. El año pasado, las acciones de control y prevención de las autoridades dejaron como resultado 604 infracciones contra a motociclistas y la inmovilización de 84 motos.

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Teniendo en cuenta que esta es una vía compartida entre el Distrito y Envigado, y que es donde más se denuncian estas prácticas, a principios de 2026 las dos administraciones se unieron, en articulación con la Concesión Túnel Aburrá Oriente y el acompañamiento del Ejército Nacional y la Policía Metropolitana, para realizar un plan operativo de intervención y control.

Una de las personas que participa en estos eventos le confirmó a El Colombiano que la operatividad en esta vía se volvió predecible y que los motociclistas, para evadir los puestos de control, buscan tomar Los Balsos, más al sur de El Poblado, para transitar por la vía conocida como Autopistas de la Montaña y salir después del segundo mirador de Las Palmas.