Daniel Oviedo, Miguel Uribe y seguidores de Cepeda se encontraron repartiendo volantes en Medellín

A pocas semanas de la realización de la primera vuelta presidencial, una inusual coincidencia tuvo lugar en Medellín.

En los alrededores de las escaleras de ingreso a la estación Poblado del metro, el candidato a la presidencia Miguel Uribe Londoño, el candidato a la vicepresidencia Juan Daniel Oviedo y varios seguidores de Iván Cepeda coincidieron repartiendo volantes.

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A través de varios videos que se publicaron en las redes sociales, quedó captado cómo los primeros en encontrarse fueron Miguel Uribe y los seguidores de Iván Cepeda, liderados por el concejal de Medellín, José Luis Marín, más conocido como Aquinoticias.