Registraduría aplaza la consulta popular para el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás

Un nuevo compás de espera tendrá la iniciativa de constitución del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, que conformarían ocho municipios del Oriente cercano de Antioquia, y que estaba prevista para este 2 de agosto. Esto, tras el anuncio que hizo la Registraduría de aplazar la consulta popular promovida para tal fin.
La constancia de la suspensión reposa en la Resolución 6580. No obstante, el director del Departamento de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto Soto, aclaró que esta decisión de la Registraduría se profirió atendiendo la solicitud del gobernador, Andrés Julián Rendón, y de los alcaldes de los municipios que conformarían esa autoridad.