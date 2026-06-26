Registraduría aplaza la consulta popular para el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás

Un nuevo compás de espera tendrá la iniciativa de constitución del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, que conformarían ocho municipios del Oriente cercano de Antioquia, y que estaba prevista para este 2 de agosto. Esto, tras el anuncio que hizo la Registraduría de aplazar la consulta popular promovida para tal fin. La constancia de la suspensión reposa en la Resolución 6580. No obstante, el director del Departamento de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto Soto, aclaró que esta decisión de la Registraduría se profirió atendiendo la solicitud del gobernador, Andrés Julián Rendón, y de los alcaldes de los municipios que conformarían esa autoridad.

Según Prieto Soto, la petición está sustentada en que tanto la consulta para la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, como la del Urabá, se realizan conjuntamente. "La registraduría acoge la solicitud del gobernador y de los otros alcaldes de suspender temporalmente mientras convoca conjuntamente las dos consultas. Que convoca las dos, por términos de economía, de principios constitucionales de igualdad, de economía y de eficacia ", indicó el funcionario. Con esta figura de área metropolitana, la Gobernación pretende que los ocho municipios, Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral, Guarne, El Retiro, San Vicente Ferrer, El Santuario y La Unión , puedan planificar su territorio de manera articulada, mejorar la seguridad, la prestación de servicios públicos y ordenar de forma armónica el desarrollo del Valle de San Nicolás. Los opositores, por su parte, temen un crecimiento urbano desmedido, una pérdida de autonomía de los municipios pequeños y una dependencia de los grandes.