Hallaron 2.000 partes de motos robadas en enorme “deshuesadero”; así se mueve este ‘mercado’ en Medellín

Ante el reporte de una moto robada en el barrio Córdoba (Robledo), las autoridades activaron el seguimiento mediante cámaras de seguridad.
Los seguimientos dieron hasta el barrio Doce de Octubre, donde la Policía encontró uno de los deshuesaderos más grandes de motos hallados en la ciudad.
Dentro de esta vivienda, los uniformados ubicaron más de 2.000 autopartes y 24 motores de motos; al hacer las verificaciones hallaron que pertenecían a vehículos reportados como robados.
Esto deja en evidencia que, si bien las autoridades destacan una reducción, el fenómeno de hurto de motos está lejos de llegar al cero soñado.