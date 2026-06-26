Medellín y Antioquia se unen para ayudar a Venezuela: estos son los canales habilitados para apoyar al vecino país

Distintas entidades de Medellín y Antioquia están listas para apoyar a los venezolanos que sufrieron la tragedia ocasionada por el sismo del pasado miércoles y sus posteriores replicas. Para ello, distintas entidades habilitaron sus canales de ayuda para recibir las ayudas para mostrar su solidaridad con los afectados por esta emergencia.
Las entidades que están coordinando estos apoyos son la Corporación Antioquia Presente y la Cruz Roja Colombiana, quienes recibieron el apoyo de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín para manejar todos estos apoyos.