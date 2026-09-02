Medellín suspende los cortes de agua, pero pone una condición: ahorrar 92 litros diarios por hogar

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció este martes 2 de septiembre que EPM suspenderá durante lo que resta de esta semana —miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo— las interrupciones que estaban programadas en 10 circuitos abastecidos principalmente por el sistema de Piedras Blancas. La decisión se tomó luego de que, durante los dos primeros días del racionamiento, la ciudad alcanzara el ahorro que las autoridades necesitaban para compensar el déficit que presenta este sistema. “A partir de hoy no se aplican los cortes de agua en la zona nororiental y centro oriental de Medellín, vamos a ponernos una meta de ciudad durante los próximos cinco días”, anunció Gutiérrez. Lea más: Cambia la factura de luz: desde el 1 de septiembre arranca el ahorro de energía por El Niño Pero la suspensión no es definitiva. Durante estos días, EPM y el Distrito medirán diariamente el comportamiento del consumo y el próximo lunes 7 de septiembre decidirán si las interrupciones continúan suspendidas o si es necesario retomarlas.

La meta: ahorrar 120 litros de agua por segundo

Lo que permitió levantar, por ahora, los cortes de agua, es que durante lunes y martes se consiguió un ahorro promedio de 120 litros de agua por segundo, que representan cerca de 10 millones de litros diarios. Ese volumen corresponde al déficit que actualmente enfrenta el sistema de Piedras Blancas. Por eso, el alcalde explicó que ahora la apuesta es trasladar esa meta al comportamiento cotidiano de cada hogar, empresa y establecimiento comercial. En las zonas nororiental y centro-oriental, el objetivo es que cada vivienda reduzca unos 92 litros de agua al día. Para el resto de Medellín y los municipios del Valle de Aburrá, la meta será de 70 litros diarios por vivienda. La cuenta, explican las autoridades, cambia cuando el ahorro se multiplica por cientos de miles de usuarios. Una reducción que parece pequeña dentro de una casa puede representar millones de litros cuando la asume toda la ciudad.

El problema está en las fuentes que alimentan los embalses

Gutiérrez señaló que el actual fenómeno de El Niño ha comenzado con una intensidad alta en esta región. Como referencia, mencionó el comportamiento del río Cauca. Normalmente, durante un fenómeno de este tipo, sus caudales pueden ubicarse entre 400 y 600 metros cúbicos por segundo, mientras que a hoy se encuentran alrededor de 250 metros cúbicos por segundo. La situación también se refleja en los embalses, en las quebradas y afluentes que suministran agua al sistema de Piedras Blancas.

Según el alcalde, existe un déficit de aproximadamente 120 litros por segundo en este sistema. Las altas temperaturas de las últimas semanas, además, provocaron un aumento significativo del consumo. Entre el 18 y el 24 de agosto, por ejemplo, el consumo de agua en la zona abastecida por Piedras Blancas aumentó en unos 48 millones de litros. Ese incremento, combinado con la disminución de los caudales, llevó a EPM a adoptar la medida preventiva de los cortes.

¿Por qué los cortes comenzaron en unas zonas y no en toda Medellín?

La explicación está en la manera como funciona el sistema de acueducto. Aunque Medellín y el Valle de Aburrá cuentan con un sistema interconectado y reciben agua de diferentes fuentes, no todos los sectores pueden ser abastecidos de la misma manera. El sistema de Río Grande 2, por ejemplo, suministra agua principalmente al norte de Medellín y a municipios como Bello, Copacabana y Girardota. El sistema de La Fe abastece buena parte del sur del Valle de Aburrá, incluidos Envigado, Sabaneta, Itagüí, La Estrella y Caldas, además de sectores del sur de Medellín. En cambio, Piedras Blancas tiene una importancia especial para las zonas ubicadas a mayor altura en el nororiente y centro-oriente de Medellín. Precisamente, esa condición hace que no sea sencillo compensar de inmediato una eventual disminución de su nivel utilizando agua de otros sistemas. Aunque existan reservas en otros puntos, las condiciones de altura y la capacidad de bombeo limitan la posibilidad de llevarla hacia determinados sectores. Entérese: ¡No guarde el paraguas! Siata explica por qué está lloviendo en Medellín pese al fenómeno de El Niño El gerente general de EPM, John Maya Salazar, insistió en que las dificultades no radican en la capacidad de las plantas de tratamiento o en la infraestructura de almacenamiento, sino en la disponibilidad de agua que está llegando desde las fuentes naturales. “En el agua no tenemos ninguna otra opción. El agua no se crea por absolutamente nada, sino lo que nos da la naturaleza y las precipitaciones”, explicó. Por eso, la empresa considera que el ahorro es, por ahora, la principal herramienta para atravesar la temporada seca.

Habrá controles contra el desperdicio

Mientras se evalúa el comportamiento del consumo, la alcaldía anunció que reforzará los controles para evitar usos innecesarios del agua. Se realizarán operativos contra lavaderos clandestinos y el lavado de vehículos en el espacio público, dos prácticas que pueden incrementar el desperdicio en un momento en que las autoridades piden reducir el consumo. A su vez, habrá modificaciones en algunas actividades de mantenimiento de la ciudad. El riego de jardines, por ejemplo, se hará durante la noche y no se utilizará agua potable para esta labor. Según el alcalde, se recurrirá a agua obtenida mediante perforaciones subterráneas dentro de las capacidades disponibles. La administración municipal también llamó a adoptar medidas sencillas en los hogares, como reducir el tiempo en la ducha, evitar el uso de mangueras y regar las plantas en horas nocturnas. Bloque de preguntas y respuestas: