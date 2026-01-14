Medellín “recuperó” 11.000 estudiantes que volvieron a las aulas, ¿cómo lo logró?

La cruzada contra la deserción escolar arrojó buenos resultados en Medellín. Según señaló la Secretaría de Educación, a través de la estrategia “En el colegio contamos con vos”, el Distrito superó la meta del plan de desarrollo y logró recuperar más de 11.000 estudiantes que estaban por fuera del sistema educativo oficial.

“En 2025, con una inversión cercana a los $1.800 millones, superamos la meta del plan de desarrollo y recuperamos más de 11.000 estudiantes, gracias a 300 recorridos de búsqueda activa y nuevos procedimientos administrativos que hoy dan resultados”, afirmó la secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo.

Con este balance, la ciudad alcanzó un 107.3 % de cumplimiento de la meta cuatrienal de recuperación de estudiantes desescolarizados (10.500). A la fecha, se reportan 6.352 alumnos recuperados en 2024 y 4.916 en 2025, cifras que según la Alcaldía evidencian el impacto de la gestión territorial, el seguimiento permanente y la articulación institucional. La ciudad logró el año pasado 3.981 nuevas matrículas y con 238 búsquedas activas cubrió todas las comunas y corregimientos en esa lucha por encontrar a los niños y jóvenes en edad escolar que han ido saliendo del radar del sistema educativo.

Uno de los avances más relevantes es la implementación del nuevo procedimiento de traslados y retiros escolares, que permite verificar cada solicitud, identificar causas como desmotivación, situaciones socioemocionales, familiares o económicas, y orientar alternativas antes de abandonar el sistema. Las autoridades distritales aseguran que gracias a este mecanismo, Medellín logró una disminución de 27.5 % en los retiros escolares frente a 2024.

“En las comunas y corregimientos hemos trabajado de la mano de las familias para prevenir la deserción y prepararnos desde ya para las matrículas 2026, con más acompañamiento y más oportunidades. Los esperamos en el colegio”, agregó la secretaria de Educación.