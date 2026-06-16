Olas de calor en Medellín: por qué está entre las 200 ciudades con más riesgo

Una investigación de la Universidad de Oxford, que analizó 205 metrópolis globales con más de un millón de habitantes, ubicó a Medellín en el puesto 172 entre las urbes más expuestas al riesgo por olas de calor. En el ámbito nacional, Barranquilla se situó en la casilla 11, Cali en la 54 y Bogotá en la 116.
El estudio, publicado por la revista Sustainable Cities and Society, no solo mide las temperaturas, sino que las cruza con la vulnerabilidad social, económica y demográfica de cada población para calcular su riesgo real. Aunque Medellín es la cuarta ciudad colombiana en esta escala, su posición en el panorama global representa una alerta ineludible.
Según el estudio, la capital antioqueña tiene probabilidad de que ocurra un evento de 0,49 sobre 1; una escala de gravedad de vulnerabilidades de 0,58 sobre 1; y una puntuación de riesgo compuesta —indicador que resume múltiples medidas de riesgo— de 0,41 (Al Basrah, en Irak, la primera en el listado global de riesgo térmico, tiene 0,83).
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