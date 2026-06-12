Las 8 obras en carpeta para no embotellar a Medellín con el tráfico de las 4G

El ingreso de las autopistas de cuarta generación (4G) a los centros urbanos representa uno de los mayores hitos logísticos para el país, pero al mismo tiempo plantea un desafío de movilidad para Medellín. Sin la infraestructura adecuada, la capital del departamento corre el riesgo de convertirse en un embudo para miles de vehículos de carga y particulares que entrarán y saldrán diariamente hacia el Oriente, el Occidente, Norte y Suroeste del departamento.
Frente a este panorama, la Alcaldía, en conjunto con el Área Metropolitana, lidera una estrategia de planificación que busca anticiparse al taco con la actualización de diseños de ocho proyectos.