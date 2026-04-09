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Medellín y Corea del Sur firman acuerdo para transformar el manejo de basuras

Medellín firmó este jueves un acuerdo de cooperación con Corea del Sur por 16,4 millones de dólares para transformar el modelo de manejo de residuos sólidos de la ciudad entre 2026 y 2031.

  • La Pradera, el relleno sanitario de Medellín, albergará una planta de aprovechamiento de material orgánico con capacidad para procesar 10 toneladas de residuos por día. Foto: Camilo Suárez
    La Pradera, el relleno sanitario de Medellín, albergará una planta de aprovechamiento de material orgánico con capacidad para procesar 10 toneladas de residuos por día. Foto: Camilo Suárez
Ana Karina Muñoz Gutiérrez
Ana Karina Muñoz Gutiérrez

Metro

hace 2 horas
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Este jueves se firmó un acuerdo de cooperación entre Medellín y Corea del Sur de 14,6 millones de dólares para, entre 2026 y 2031, transformar el modelo de manejo de residuos sólidos de Medellín.

El acuerdo, suscrito entre la Agencia de Cooperación Internacional de Corea en Colombia (Koica), la Administración Distrital, el Grupo EPM, Emvarias y la Agencia de Cooperación Internacional de Medellín (ACI), contempla una inversión de 16,4 millones de dólares en la que Corea aporta 11,2 millones y el Distrito, 5,2 millones.

También le puede interesar: Medellín produce 60 toneladas más de basura al día este año: ¿qué pasa?

La iniciativa se implementará en una planta de aprovechamiento de material orgánico en el relleno sanitario La Pradera, con una capacidad proyectada de 10 toneladas por día. También incluye un nuevo sistema de transporte y recolección selectiva de residuos orgánicos, así como el fortalecimiento del aprovechamiento de residuos inorgánicos.

Para complementar el proyecto con una transformación cultural, se creará una sala interactiva en el Museo del Agua EPM —administrado por la Fundación Grupo EPM—, donde niños y adultos podrán aprender sobre el manejo adecuado de residuos.

La selección de Medellín fue determinada por varias razones. Corea del Sur lleva más de 20 años ejecutando proyectos de cooperación internacional en Colombia y escogió a la capital antioqueña tras una rigurosa evaluación. “Las políticas públicas, la experiencia en cooperación internacional y la viabilidad de éxito del proyecto fueron muy claves en esa evaluación”, explicó Jung Wook Lee, director de Koica Colombia. El acuerdo es resultado de dos años de trabajo conjunto entre entidades locales y el Gobierno de Corea del Sur, a través de mesas técnicas y espacios de intercambio de conocimiento.

El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga destacó que este es el segundo acuerdo de cooperación más grande suscrito entre el gobierno surcoreano y la Alcaldía de Medellín. “El primero lo firmamos en nuestro primer gobierno, entre 2016 y 2019, por alrededor de 14 millones de dólares”, recordó el mandatario.

Ese convenio anterior dejó resultados destacables como el Centro Integrado de Tráfico y Transporte (Citra), puesto en marcha entre 2018 y 2020, que se convirtió en el eje de la movilidad inteligente de la ciudad.

Con este nuevo acuerdo, Medellín busca avanzar hacia un sistema de gestión de residuos más eficiente y sostenible. Además, le permitirá a la ciudad encargarse de la creciente problemática de basuras en la ciudad que viene mostrando sus síntomas desde la crisis de basuras en el relleno sanitario La Pradera. “Es solo el comienzo de buenas noticias para la economía circular en nuestra ciudad”, agregó Gutiérrez Zuluaga.

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