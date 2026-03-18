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Medellín abre 20.000 nuevos cupos para curso de Inteligencia Artificial, ¿cómo aplicar?

La iniciativa lleva por nombre Google Cloud Career Launchpad; es su segunda edición.

  • Este curso es en modalidad virtual y tiene una duración de cuatro meses. FOTO Alcaldía de Medellín.
    Este curso es en modalidad virtual y tiene una duración de cuatro meses. FOTO Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Gracias a la alianza entre el Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Medellín (C4IR Medellín), Ruta N y Google, se anunció una segunda etapa de la iniciativa Google Cloud Career Launchpad, un programa enfocado en la inteligencia artificial (IA) generativa -rama de la IA con la capacidad de crear contenidos originales de texto, imagen, código, música y video- al que podrán acceder 20.000 personas.

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Estos cursos están dirigidos a mayores de 18 años que residan en Medellín y los otros municipios del Valle de Aburrá.

“Una de las mayores fortalezas de nuestro ecosistema es el talento de la gente. Por eso, con esta nueva convocatoria seguimos abriendo oportunidades para que más personas se preparen para las carreras del mañana. Es una apuesta por la formación, que impulsa el cierre de brechas sociales y económicas, y permite que cada vez más ciudadanos participen activamente en la transformación de Medellín”, dijo el director de Relaciones Estratégicas de Ruta N, Camilo Zapata Wills.

El curso es virtual, tiene una duración de 4 meses incluyendo la teoría y la práctica. No se necesitan conocimientos previos y los horarios de las clases se ajustan a la disponibilidad de cada persona. Las inscripciones se pueden realizar hasta el próximo 27 de marzo en la página web rutanmedellin.org. Después, los interesados recibirán las instrucciones de acceso a la plataforma.

“Son cursos que no sólo son para ingenieros o programadores sino para cualquier persona que quiera estudiar sobre inteligencia artificial. Yo tuve la fortuna de realizar algunos de esos cursos en la plataforma, los cuales me ayudaron mucho a entender otras cosas y a identificar la importancia de esta herramienta, que nos ayuda para nuestros quehaceres, nuestra productividad y nos facilita la vida. Los invito a que se sumen”, agregó Angélica Madrigal, beneficiaria de la pasada convocatoria.

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Una vez finalice el curso, a los participantes se les entregará una insignia certificada por Google que se puede agregar al currículum profesional. En 2025, en la primera edición, se otorgaron 10.000 licencias de formación en inteligencia artificial y computación en la nube.

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