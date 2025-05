Medellín tiene 8.000 vehículos eléctricos pero cargarlos es todo un lío

Hernán Cortés compró un carro eléctrico en marzo pasado y pensando que su conjunto residencial, Arboleda de Los Bernal, tenía todas las condiciones, hizo la solicitud para que le permitieran instalar su punto de carga. Esto se convirtió en el Florero de Llorente, puesto que esta urbanización, construida a finales de los 90, no cuenta con la capacidad eléctrica en sus zonas comunes para la instalación de estos equipos.

“Necesitaba hacer la conexión para cargar el vehículo y desde el principio tuve problemas con la administración. Les envié la petición para hacer la instalación y que contaba con toda la normatividad. Desde el primer momento me dijeron que había llevarlo en la asamblea y me negaron el permiso”, contó Hernán.

Ante esta situación, desde la administración de este conjunto residencial manifestaron que si bien no se le negó el derecho a poder instalar este punto de carga, primero se debían adecuar las redes eléctricas del edificio y que estas no afectaran las zonas comunes para poder permitir su implementación, teniendo en cuenta que las redes no cuentan con la normatividad vigente para poderlo hacer debido a su antigüedad.

Pero esta situación no solo la padecen quienes deben hacer carga en algunas unidades residenciales, principalmente las más que llevan más años cimentadas, sino aquellos que viven diariamente de sus vehículos eléctricos, como son los 28 taxistas verdes, los que usan esta tecnología en la capital antioqueña.

Entérese: Boom de carros eléctricos

José Ricardo Cometa, quien lleva cinco años en esta labor con su carro eléctrico, aseguró que la infraestructura de las electrolineras y la capacidad para poder hacer la carga de estos vehículos es muy limitada para el crecimiento de la infraestructura existente en la actualidad.

“Nos encontramos con que hay varias electrolineras y puntos de carga que no funcionan muy bien, por lo que nos toca buscar hasta que encontramos las que estén funcionando. A eso se le suma la incultura de algunos conductores que tienen carros de gasolina, pero se parquean en los puntos de carga”, expresó este taxista.

Y esta situación contrasta con el aumento del parque automotor eléctrico que hay en Medellín que, según EPM, llega a los 8.157 vehículos que actualmente funcionan íntegramente mediante las cargas eléctricas, bajo la premisa de disminuir las emisiones contaminantes en las vías.