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Los paisas que llegaron a recuperar a la Ungrd tras escándalos de corrupción

Con la llegada de expertos de Antioquia, el Gobierno quiere dejar atrás la corrupción que heredaron.

  • La Ungrd está encabezada por el ingeniero geólogo David Tamayo Roldán, junto a un equipo directivo integrado por especialistas técnicos procedentes del Dagrd de Medellín y la Gobernación de Antioquia. FOTO COLPRENSA.
    La Ungrd está encabezada por el ingeniero geólogo David Tamayo Roldán, junto a un equipo directivo integrado por especialistas técnicos procedentes del Dagrd de Medellín y la Gobernación de Antioquia. FOTO COLPRENSA.
Víctor Andrés Álvarez Correa
Víctor Andrés Álvarez Correa
hace 25 minutos
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Hasta filósofos y artistas, contratados en el gobierno de Gustavo Petro, encontró la actual administración de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) realizando labores misionales. Ahora, con geólogos, ingenieros y demás expertos provenientes de los máximos organismos de emergencias de rescate de Antioquia y Medellín, buscan revertir la estela oscura y nefasta de la entidad.

La Ungrd, que tiene el deber de prevenir tragedias y salvar vidas, paradójicamente se había convertido en fortín de politiquería y símbolo de corrupción. Incluso, el exalcalde Daniel Quintero, señalado por la Fiscalía de actos de corrupción en Medellín, tuvo cargos en ella, según denunció su anterior director, Carlos Carrillo.

El manejo de millonarios recursos es lo que la hacía apetecible la Ungrd para muchos políticos corruptos. Esta entidad del orden nacional tiene una estructura económica y operativa que se gestiona a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), un fideicomiso estatal...

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