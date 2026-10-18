Los puntos con los que Abelardo defenderá soberanía de San Andrés: habrá decreto con líneas de base del archipiélago

En su ya cotidiana alocución semanal, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que el próximo 30 de noviembre expedirá el decreto de líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, una medida con la que, según dijo, busca “saldar una deuda histórica en materia de soberanía marítima”, además de establecer con coordenadas oficiales los puntos desde los cuales se miden los espacios marítimos colombianos.
Durante la alocución desde un buque de la Armada Nacional en aguas colombianas, el mandatario explicó que la Ley 10 del 4 de agosto de 1978 ordenó trazar estas líneas para el archipiélago. Sin embargo, en 1984 se establecieron las correspondientes al territorio continental, mientras que las insulares quedaron pendientes.
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