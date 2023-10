Ambos lotes fueron entregados, no sin polémica de por medio, a una empresa llamada Corpallanos, registrada en Villavicencio, una de las dos de las empresas y uniones temporales que participaron de la convocatoria que no era de Antioquia.

De acuerdo con la Secretaría de Inclusión, la razón por la cual este contrato se dividió en dos lotes era porque se había identificado que “la capacidad logística debe ser muy específica para cada territorio, dado que no todos los sectores tienen el mismo desarrollo físico y financiero”. Además, agregaron en los estudios previos del contrato que “teniendo en cuenta la magnitud del presupuesto asignado al proyecto, fue necesario dividir el proyecto en dos lotes con el fin de que los potenciales oferentes tengan la capacidad financiera, técnica, administrativa y jurídica para la adecuada ejecución de este proceso”. De manera que se partió el contrato en dos para no dárselo al mismo operador, como finalmente ocurrió.

No obstante, quizá lo más llamativo de este proceso fue la descalificación de la Unión Temporal Alimentos Saludables 2023 por presentar un precio “artificialmente bajo”, pues el presupuesto presentado por esta era casi $600 millones más bajo que el estipulado por la Alcaldía y $370 millones más barato que el promedio de las otras propuestas. Para justificar ese precio bajo, Alimentos Saludables solo tuvo un día hábil de plazo en el que logró conseguir que los proveedores le firmaran actas de compromiso asegurando que estaban dispuestos a asumir los precios que la Unión Temporal les había ofrecido. Sin embargo, desde la empresa denuncian que, una vez presentados estos certificados, funcionarios de la Secretaría llamaron desde un número privado a cuestionarlos por los precios y los valores que prometieron, y a sugerirles que no debían aceptar la oferta que les hizo Alimentos Saludables que, entre otras cosas, ya había operado el contrato de bonos de alimentación en 2021 y se había ganado los dos lotes. En uno de ellos quedó con un proceso de incumplimiento que todavía no está resuelto.

Fue Corpallanos el competidor que más apoyó la descalificación de Alimentos Saludables por el bajo precio que presentó, alegando que no era un argumento válido que la empresa ya contaba con las oficinas y el equipo para ejecutarlo y que por eso no le cobraba el alquiler al municipio. Además, dijo que los precios que Alimentos Saludables presupuestaba pagarle a su gente eran muy bajos. Fue Corpallanos la que le sugirió a los evaluadores de la Alcaldía que, aún con las actas de compromiso firmadas, llamara a los proveedores a cuestionarlos por aceptar esos precios. Al final, la estrategia les salió bien y resultaron ganadores.