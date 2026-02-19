Paisa fue asesinada y abandonada dentro de una nevera en Estados Unidos: señalan a su esposo del crimen

A la paisa Lina María Guerra Echavarría, de 39 años, la encontraron muerta en la nevera de su vivienda en Norfolk, Estados Unidos, en un crimen por el cual responsabilizan a su compañero sentimental, quien habría escapado hacia Hong Kong. Al parecer, los hechos se registraron en medio de un ataque de celos.
Esta mujer, nacida en Medellín, fue encontrada sin vida el pasado 5 de febrero, luego de que las autoridades hicieran un allanamiento a la propiedad donde vivía junto con su esposo, David Varela, luego de que sus familiares la reportaran como desaparecida desde el 16 de enero.