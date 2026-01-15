“Comencé a gritar y un vecino me ayudó a salir”: así sobrevivieron habitantes de cuatro casas que colapsaron en Medellín

Mientras se encontraba reparando una de las 12 motos que tenía dentro de su taller en el barrio La Cruz, de Medellín, el mecánico Fredy Rincones sintió un estruendo y vio como el techo de su taller se caía como un dominó. De inmediato saltó hacia la calle, mientras le avisaba a las otras cinco personas que estaban en el lugar. Todas se lograron salvar, aunque el colapso de su establecimiento se llevó también a estos vehículos que tenía a su cargo. Todo ocurrió a las 11:22 p.m. del pasado miércoles en la carrera 25 con la calle 75C, en la parte alta del barrio La Cruz, en la comuna 3 (Manrique), nororiente de Medellín, en una tragedia que algunos vecinos, en medio de los corrillos después de la emergencia, aseguraron que era una crónica de una tragedia anunciada. El motivo: desde octubre del año pasado se comenzaron a ver grietas en una de las propiedades, las cuales iban creciendo con los días.

“Eso ya se estaban viendo grietas, pero pensamos que todo era normal. Sin embargo, con los aguaceros, eso se comenzó a agudizar cuando ya todas esas casas se vinieron”, relató una residente del sector que resultó afectada por esta emergencia que, además de este taller de motos, también se llevó a su paso a otras cuatro viviendas. El mecánico Rincones aseguró que era costumbre trabajar hasta las horas de la madrugada arreglando motos y antes de la emergencia se encontraba con dos de sus ayudantes y otros dos clientes que estaban pendientes de las reparaciones de sus vehículos. Entérese: “Cuando me sacaron, vi que mi casa quedó destruida. Yo estoy viva por un milagro de Dios”: hablan testigos de casa que colapsó en Medellín “Yo estaba arreglando una moto cuando vi que el techo se estaba cayendo como un dominó. De una comencé a gritar y como que la gente estaba muy despierta y de una salió volada del taller. Nada más uno quedó dentro y el mismo deslizamiento lo botó y no le pasó nada”, relató. Consternado, este mecánico indicó que esperaba a que entre la comunidad y los organismos de socorro recuperaran cada una de las motos para saber qué trabajo podría hacer para repararlas. Sin embargo, no faltó quien desde el primer momento hizo sus reclamos. “Llegó un cliente a decirme que necesitaba ver rápido su moto y yo solo le mostraba lo que había pasado”, relató Rincones. Otro de los propietarios de una moto, una AKT NKD, modelo 2025, decidió en compañía de algunos de sus amigos ir hasta el barranco donde se detuvieron los escombros y comenzar a buscar cada una de las partes de este vehículo. Sobre las 11:15 a.m., después de más de una hora de esfuerzos, el dueño de esta motocicleta logró sacarla, recuperando el chasis con sus llantas y algunos elementos, además del tanque. De inmediato la comenzó a revisar y ver qué le podía salvar para volver a ponerla a rodar, cuando apenas llevaba meses de haberla comprado.

Pensó que era una pesadilla

Algunas personas sueñan que su casa se comienza a caer a pedazos y que luego les falta la respiración; después se despiertan y se dan cuenta que todo fue una pesadilla. Sin embargo, a Rosa Edilma Jiménez le pasó todo eso cuando dormía, pero en la vida real. Ella era la ocupante de una de las cuatro viviendas que se vio afectada por cuenta de esta emergencia en la periferia de Medellín. Se encontraba sola en la propiedad, ya que sus hijos y su nieto se encontraban por fuera de la ciudad. Le puede interesar: Deslizamiento en La Cruz dejó siete familias damnificadas “Estaba dormida cuando el estruendo me despertó y apenas abrí los ojos, sentí que algo se deslizaba hacia abajo. Al momento, cuando el polvo me estaba ahogando, comencé a gritar y uno de los vecinos me ayudó a salir”, contó Jiménez, quien aseguró que buscará un nuevo lugar donde vivir tras esta emergencia. Pero antes de su mudanza obligatoria, esta mujer guarda la esperanza de recuperar la mayoría de los muebles y enseres que tenía dentro de la casa y que terminaron sepultados entre los kilos de escombros que cayeron.

Un lesionado

Desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Medellín (Dagrd) informaron que por cuenta de esta emergencia tuvieron que rescatar a tres personas y dos perros que terminaron atrapados dentro de las viviendas afectadas. En el sitio se le hizo valoración a las personas y a los caninos y luego de la evaluación se tomó la determinación de trasladar a uno de los afectados a un centro asistencial cercano, aunque las afectaciones no comprometieron su vida. Carlos Quintero, director del Dagrd, indicó que “nuestro equipo técnico recomendó la evacuación definitiva de una vivienda y del local comercial, así como la evacuación temporal de tres viviendas adicionales”.