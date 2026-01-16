Juzgado de Medellín denunció a directivo del Inpec por presuntamente autorizar traslado de Carlos Pesebre en el ‘tarimazo’

Se reavivó la polémica entorno al famoso “tarimazo” del Gobierno Petro. Recientemente, el Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín formuló una denuncia contra el teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Sanabria, entonces director de Custodia y Vigilancia del Inpec, por presuntamente, autorizar de manera irregular el traslado del condenado Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, para participar en este acto público.
Hay que recordar que el ‘tarimazo’ fue un evento controversial ocurrido el 21 de junio de 2025, donde el presidente Gustavo Petro compartió escenario con cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá que fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí hasta La Alpujarra, en Medellín.
