Juzgado de Medellín denunció a directivo del Inpec por presuntamente autorizar traslado de Carlos Pesebre en el ‘tarimazo’

Según el juzgado, el funcionario, al parecer, expidió de forma ilícita la resolución que permitió que Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, estuviera presente el día del ‘tarimazo’. Aquí los detalles.

  • El ‘tarimazo’, fue un evento controversial ocurrido el 21 de junio de 2025, donde el presidente Gustavo Petro compartió escenario con cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá. FOTO: Julio César Herrera
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 2 horas
Se reavivó la polémica entorno al famoso “tarimazo” del Gobierno Petro. Recientemente, el Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín formuló una denuncia contra el teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Sanabria, entonces director de Custodia y Vigilancia del Inpec, por presuntamente, autorizar de manera irregular el traslado del condenado Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, para participar en este acto público.

Hay que recordar que el ‘tarimazo’ fue un evento controversial ocurrido el 21 de junio de 2025, donde el presidente Gustavo Petro compartió escenario con cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá que fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí hasta La Alpujarra, en Medellín.

Le puede interesar: Comisión de Acusación abre investigación contra el presidente Petro por el “tarimazo” de Medellín

¿Cuáles fueron las razones que motivaron la denuncia?

Según el despacho judicial, el funcionario Ramírez Sanabria, al parecer, expidió de forma ilícita la Resolución 005208 del 19 de junio de 2025, con la que permitió la salida de alias Carlos Pesebre desde la cárcel de Itagüí hasta el Centro Administrativo La Alpujarra, sin contar con el aval del juzgado, única autoridad competente para autorizar traslados de personas privadas de la libertad. Para el juzgado, “ninguna autoridad administrativa puede asumir o usurpar esa función judicial”.

La concejala de Medellín Claudia Carrasquilla calificó el caso como de “extrema gravedad” y aseguró que se trató de una actuación consciente por fuera de la ley.

“Se utilizó a un condenado con fines políticos, se violó la ley de manera consciente y se usurparon funciones judiciales que no le corresponden al Inpec”, afirmó Carrasquilla.

Según la concejala, la denuncia abre la puerta para investigar responsabilidades penales por este traslado y también permitiría revisar la salida de al menos otros ocho cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá que habrían participado en el mismo evento público.

EL COLOMBIANO consultó con el Inpec para conocer su versión de los hechos ante esta denuncia y hasta el momento no se ha recibido respuesta.

Investigaciones en curso por el ‘tarimazo’

Por estos mismos hechos la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro, convirtiéndose en uno de los primeros procesos oficiales impulsados por ese organismo contra un jefe de Estado en Colombia.

Entérese: El derroche y los lujos que tendrían en prisión los cabecillas que Petro llevó al “tarimazo” en La Alpujarra de Medellín

De manera paralela, avanza una demanda ante el Consejo de Estado contra la senadora Isabel Zuleta, que busca la pérdida de su investidura, además de un proceso penal derivado de denuncias presentadas por Carrasquilla.

