Principio de oportunidad ya avalado abre nueva posibilidad en casos por corrupción de la administración Quintero

El aval que le dio un juez de la república al principio de oportunidad para uno de los implicados en presuntos delitos que se cometieron en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), el cual está dispuesto a confesar a cambio de un tratamiento favorable de parte de la justicia, dinamizaría de manera importante las investigaciones sobre la corrupción que habrían operado en la pasada administración de esa entidad y en general de Medellín. Así lo indicaron fuentes cercanas a estos procesos que fueron consultados por EL COLOMBIANO. Le recomendamos leer: Nueva imputación de la Fiscalía contra cuatro exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero De hecho, a finales de octubre pasado, el propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, había hizo un llamado a los operadores judiciales para que le dieran vía libre a este beneficio para un testigo clave que estaba dispuesto a confesar su propia participación en el presunto entramado ilegal a través del cual se habrían dirigido contratos hacia algunas empresas en el período anterior en el que el AMVA estuvo en cabeza de Juan David Palacio y la capital antioqueña, de Daniel Quintero; de paso, develaría la manera como habrían actuado otros elementos del engranaje corrupto. Según se puede constatar al consultar la baranda virtual de la Rama Judicial, el acto que implica la cesación de las acciones penales para esa persona dentro del proceso por presunta firma de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido y peculado por apropiación, recibió el visto bueno de un juez de control de garantías el pasado 16 de diciembre, aunque solo se conoce ahora. Por otra fuente alegada al proceso, este medio de comunicación también constató que la decisión se dio dentro de una audiencia que no fue de conocimiento público debido a la naturaleza de los asuntos a tratar.

Nos abstenemos de revelar la identidad del testigo que está cooperando con la justicia con el fin de preservar su integridad, sobre todo teniendo en cuenta que existe información acerca de que varios de quienes tienen datos valiosos al respecto habrían recibido intimidaciones. El proceso en concreto donde habría participado el testigo tiene que ver con los manejos que hubo alrededor del Parque de las Aguas, pero se espera que lo que diga tenga repercusiones sobre otros expedientes, como el reletivo a la contratación del AMVA con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, y en general que dé luces de cómo habría funcionado la presunta corrupción en varias entidades adscritas al Distrito durante los años 2020 a 2023. Sobre el Parque de las Aguas se abrieron inicialmente dos procesos. La Fiscalía presentó a finales de enero de 2025 el escrito de acusación contra nueve personas por presuntas irregularidades en los contratos de Metroparques, con recursos del Área Metropolitana, para el mantenimiento por casi $18.000 millones y había otro expediente por la construcción de una bodega que al parecer no era necesaria, según la Fiscalía, y se hizo sin las especificaciones, por $243 millones; luego fueron unificados. También le sugerimos ver: El novelón de corrupción que tiene en vilo al Valle de Aburrá Ahora están respondiendo por esto Álvaro Villada, exsubdirector financiero del Área Metropolitana; Jorge Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez, exgerentes de Metroparques; Viviana del Valle Velásquez, exjefe de compras de Metroparques, y Laura María Mejía Higuita, líder del programa unidad logística del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; También, los particulares Juan Alexander Pino, Fabio Miguel Mestre, Yamileth Galíndez y Lilibeth Pino Jaramillo, representantes legales de las empresas contratistas. Igualmente están Carlos Augusto Jaramillo, exsecretario General de Metroparques; César Augusto Chavarría Munera, exJefe de la Unidad Estratégica de Negocio (UEN) de Logística de Eventos de Metroparques; Enidia del Carmen Salazar de Sánchez, representante legal de Constru Americana, y Camilo García Bustamante, contratista de Metroparques. Es importante recordar que por este caso ya hubo extinción de bienes por unos $3.000 millones.

Registro del principio de oportunidad en el expediente.