Principio de oportunidad ya avalado abre nueva posibilidad en casos por corrupción de la administración Quintero

El aval que le dio un juez de la república al principio de oportunidad para uno de los implicados en presuntos delitos que se cometieron en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), el cual está dispuesto a confesar a cambio de un tratamiento favorable de parte de la justicia, dinamizaría de manera importante las investigaciones sobre la corrupción que habrían operado en la pasada administración de esa entidad y en general de Medellín. Así lo indicaron fuentes cercanas a estos procesos que fueron consultados por EL COLOMBIANO.
De hecho, a finales de octubre pasado, el propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, había hizo un llamado a los operadores judiciales para que le dieran vía libre a este beneficio para un testigo clave que estaba dispuesto a confesar su propia participación en el presunto entramado ilegal a través del cual se habrían dirigido contratos hacia algunas empresas en el período anterior en el que el AMVA estuvo en cabeza de Juan David Palacio y la capital antioqueña, de Daniel Quintero; de paso, develaría la manera como habrían actuado otros elementos del engranaje corrupto.
Según se puede constatar al consultar la baranda virtual de la Rama Judicial, el acto que implica la cesación de las acciones penales para esa persona dentro del proceso por presunta firma de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido y peculado por apropiación, recibió el visto bueno de un juez de control de garantías el pasado 16 de diciembre, aunque solo se conoce ahora.
Por otra fuente alegada al proceso, este medio de comunicación también constató que la decisión se dio dentro de una audiencia que no fue de conocimiento público debido a la naturaleza de los asuntos a tratar.