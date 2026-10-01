Alcaldía demolerá 21 casas en zona de riesgo de Manrique: juez avaló procedimiento, ¿qué hará la gente?

Después de un traumático proceso de desalojo en Manrique, ahora un juzgado, que inicialmente suspendió de manera preventiva las demoliciones, falló a favor de la Alcaldía de Medellín para continuar con la demolición de 21 edificaciones en el sector El Jardín, comuna 3 (Manrique).
El despacho concluyó que las entidades demandadas no tuvieron una conducta omisiva en la atención a las familias evacuadas y, por eso, no ordenó las medidas que se pedían en la tutela.
“El Despacho no encuentra acreditada una conducta omisiva de las entidades accionadas que haga necesaria la expedición de las órdenes reclamadas en la tutela”, concluye el fallo citado.
Las viviendas están junto a la quebrada La Máquina, en una zona que las autoridades consideran de alto riesgo por avenida torrencial. Según el Distrito, se identificaron 73 viviendas en peligro y se priorizaron 39 para demolición. Los derribos habían empezado con 18 estructuras, pero se suspendieron de forma temporal mientras la justicia revisaba el procedimiento. Ahora, con el fallo del pasado 30 de septiembre, quedan 21 pendientes.
De acuerdo con el documento citado por la Alcaldía, el juzgado encontró que la administración caracterizó a los núcleos familiares, identificó sus condiciones de vulnerabilidad, entregó ayudas humanitarias y activó rutas institucionales.
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