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Uno de los muertos en el robo de la avenida La Playa, de Medellín, no era un ladrón, sino un líder comunitario de Itagüí

Esta persona, al parecer, habría recibido una bala perdida de los impactos del agente del CTI de la Fiscalía que intentaba defender a la víctima del robo. El otro fallecido sí sería un presunto delincuente.

  • El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Artex (Itagüí), Juan Esteban Urán Castro, de 27 años, fue uno de los muertos en medio del intento de hurto en La Playa con Girardot. FOTOS: JAIDER ESCOBAR BUITRAGO Y CORTESÍA
    El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Artex (Itagüí), Juan Esteban Urán Castro, de 27 años, fue uno de los muertos en medio del intento de hurto en La Playa con Girardot. FOTOS: JAIDER ESCOBAR BUITRAGO Y CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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Uno de los dos muertos en el intento de robo a un hombre en la avenida La Playa, centro de Medellín, no era un ladrón. Se trataba del presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Artex, de Itagüí, que se encontraba en la zona y murió accidentalmente por una de las balas que disparó un agente del CTI de la Fiscalía que intentaba defender a la víctima del hecho delictivo.

La víctima fue Juan Esteban Urán Cano, de 36 años, quien murió luego de ser baleado sobre las 4:00 de la tarde del pasado viernes en la calle 52 (avenida La Playa) con carrera 43 (Girardot). Ocurrió en medio de un cruce de disparos originado porque una persona estaba tratando de robarle el dinero a un hombre que lo había retirado de una entidad bancaria.

En ese momento, un agente del CTI de la Fiscalía se percató de lo ocurrido y reaccionó sacando su arma de dotación. En ese momento se produjo un cruce de disparos, impactando al presunto delincuente y a Urán Cano, quien pasaba por esa zona al momento de los hechos, dejándolos heridos.

Tanto Urán Cano como el señalado ladrón herido fueron trasladados al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, donde fallecieron antes de ser atendidos por los médicos.

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En este hecho también resultó lesionado un hombre de 27 años, quien junto con su hermano retiraron 27 millones de pesos para la compra de un carro. Fue atendido en la Clínica CES por una herida en el pecho.

El presunto ladrón muerto no fue identificado, puesto que no portaba documentación. Se presume que tendría entre 20 y 25 años, y en medio del traslado al centro asistencial habría dicho que era de Manrique (nororiente de Medellín) y sus últimas palabras fueron: “Díganle a mi mamá que me perdone por lo que hice”, señalaron testigos.

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Según los allegados, Urán Cano se encontraba en esta parte de la ciudad comprando unos regalos para un evento infantil programado para este sábado en el barrio Artex. “Se fue toda la tarde a buscar los regalos para los niños y cuando nada que aparecía. Fue después que nos enteramos de que lo mataron en ese robo del Centro”, le dijo un allegado a EL COLOMBIANO.

Luego de su muerte, varias Juntas de Acción Comunal (JAC) de Itagüí enviaron sus mensajes de condolencia y destacaron su labor social en este municipio. “Despedimos a un gran ser humano, un amigo y un compañero que dejó una huella imborrable en nuestra comunidad. Su alegría, compromiso y entrega siempre serán recordados”, dijeron desde la JAC de Santa María n.º 2.

Tras estos hechos, el agente del CTI de la Fiscalía implicado se puso a disposición de las autoridades y entregó su arma de dotación para facilitar las investigaciones correspondientes. En cuanto a las víctimas del robo, quien no resultó lesionado regresó a la entidad bancaria para volver a consignar el dinero, puesto que el robo no se consumó.

Con base en las cámaras de seguridad que hay en esta parte de la ciudad, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer qué sucedió e investigar si en el hurto habría más personas involucradas, además del presunto ladrón muerto.

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