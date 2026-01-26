Hospital General de Medellín ya tiene nuevo gerente: es el tercero en dos años

El Hospital General de Medellín arrancó el 2026 con un nuevo cambio de gerente. Luego de la renuncia de María del Pilar Duque, conocida a mediados de enero, la Alcaldía de Medellín nombró en su reemplazo a Juan David Arteaga, quien venía desempeñándose desde 2024 como gerente de la E.S.E. Metrosalud.
El cambio quedó formalizado el pasado 21 de enero, fecha en la que se emitieron dos decretos que fueron publicados en la Gaceta Municipal.
En contexto: Renunció la gerente del Hospital General de Medellín, ¿por qué?
Mientras en el primero, el (0071 de 2026) se aceptó la renuncia de Arteaga a su cargo en Metrosalud; el segundo (el 0072 de 2026) dejó en firme su llegada al Hospital General de Medellín.
En los últimos dos años, bajo la responsabilidad de Arteaga estuvo manejar la crisis administrativa, financiera y de infraestructura en la que recibió Metrosalud de manos del gobierno pasado.