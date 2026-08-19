Familia de joven paisa que murió ahogado en Francia pide ayuda para traer sus restos a casa

El pasado 13 de agosto la vida le cambió a la familia Galvis. Según narró Tatiana Galvis, hacia las 6 de la tarde, desde Francia les llegó la noticia de que su hermano Marlon, de 26 años, se había ahogado en un río.
El accidente ocurrió hacia el mediodía de ese jueves. En diálogo con el diario Q’hubo Tatiana contó que en horas de la mañana algunos compañeros de trabajo de su hermano lo invitaron a bañarse en un río.
Durante los últimos días, ese país es uno de los que más se ha visto golpeado por el verano más cálido de la historia de Europa occidental, llegando a registrar temperaturas por encima de los 40 grados centígrados.
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Su novia sintió un mal presagio y le pidió que no fuera, considerando que nadar en ríos era muy peligroso. Sin embargo, Marlon quiso ir a refrescarse y ella lo acompañó para evitar que algo malo le pasara.
La preocupación de su novia no era aislada. Tatiana contó que hace dos semanas se había repuesto de una varicela, que lo tuvo con fiebre y que le causó varios desmayos.