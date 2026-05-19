Un joven de 23 años es la séptima víctima encontrada en La Escombrera, ¿cómo lo identificaron?

Luego de más de 23 años de incertidumbre, la familia de un desaparecido en Medellín, cuyos restos mortales reposaban en La Escombrera, pudo darles cristiana sepultura tras ser plenamente identificados. Las exequias se realizaron este mes en Medellín, luego de que los restos fueran entregados a la familia como parte de las labores de búsqueda que avanzan en esa zona, ubicada en la Comuna 13 de la capital antioqueña. Le puede interesar: A un año de los primeros hallazgos en La Escombrera, la JEP confirmó la identidad de una quinta víctima: ¿quién era? Según informó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el cuerpo fue uno de los siete encontrados en La Escombrera, el pasado 25 de septiembre de 2025. Luego de un proceso de investigación, que incluyó indagaciones de la JEP y análisis científicos realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal, pudo determinarse que se trataba de un joven de 23 años, reportado como desaparecido en septiembre de 2002.

De acuerdo con la información que se tenía del caso, el joven era un obrero que habría sido interceptado por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). A diferencia de otras víctimas que ya han sido identificadas, ese organismo resaltó que esta víctima vivía en el oriente la ciudad y se convirtió en la primera en ser hallada en esa zona. “El joven es la primera víctima identificada en La Escombrera que vivía en el sector oriental de Medellín, distante de la Comuna 13, lo que corrobora lo afirmado por las mujeres buscadoras que continuamente señalaron la posibilidad de que dicho lugar hubiera sido utilizado como sitio de inhumación por parte de estructuras criminales de las AUC que hacían presencia y ejercían control en amplias zonas de la ciudad”, señaló el organismo en un comunicado. Lea también: Encontraron otro cuerpo en La Escombrera de Medellín: ya son 7 hallazgos de víctimas de desaparición forzada Esta desaparición, añadió el ente, es atribuida al Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia. A través de varias fotografías difundidas por la JEP, quedó registrado cómo la familia del desaparecido pudo celebrar una eucaristía y posteriormente llevar a cabo unas exequias en un cementerio de Medellín.