¿Le inmovilizaron su vehículo en Medellín? Invitan a no pagar tramitadores para reclamarlo

Los trámites de tránsito siguen siendo un suplicio para los ciudadanos que, en su mayoría, prefieren pagar a terceros, o tramitadores, para que los hagan. Sin embargo, ante la proliferación de estos personajes, que deambulan en la sede de la Secretaría de Movilidad, esa autoridad alerta sobre el riesgo que conlleva no realizar las diligencias de manera particular.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, este año han sido capturadas tres personas por delitos relacionados con el fraude en dichos trámites. Es así como, ha fortalecido sus canales digitales y los procedimientos de atención para que estas diligencias sean cada vez menos engorrosas.

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“No acuda ni entregue dinero a tramitadores o terceros que prometen gestionar turnos preferenciales. Estos trámites deben realizarse a través del portal Movilidad en Línea”, afirmó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.

Pero, ¿qué más karma que, por ejemplo, la inmovilización de un vehículo, bien sea porque la grúa se lo llevó o los agentes lo determinaron? Ante esta situación, el Distrito tiene dispuestos los patios (donde llevan los carros y motos inmovilizadas): Alterno, en la carrera 64 C con calle 72 -587; el Norte, en la carrera 64 C con 103 EE-98; el Sur, en la carrera 48 B # Sur – 8; y el de la Terminal del Norte.

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"Para reclamar un vehículo inmovilizado, todos los documentos deben cumplir los requisitos legales. Los agentes y las personas de atención ciudadana de la Secretaría los revisan cuidadosamente y verifican su validez", indicó Ruiz.