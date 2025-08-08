x

Susto en El Poblado: se incendió un bus en plena vía en la mañana de este viernes

El único lesionado que se reportó fue el conductor del automotor, quien tuvo contusiones leves.

  El incendio ocasionó un susto entre los transeúntes del sector de El Poblado donde ocurrió. FOTO: CORTESÍA
    El incendio ocasionó un susto entre los transeúntes del sector de El Poblado donde ocurrió. FOTO: CORTESÍA
Redacción El Colombiano
hace 6 horas
El incendio de un bus en el suroccidente de Medellín deja hasta ahora a una persona lesionada, según versiones emanadas de las autoridades. En el momento los cuerpos de socorro de la ciudad se encuentran atendiendo la emergencia.

El incidente ocurrió en la carrera 43A No. 12B-219Sur, del sector El Castillo, en la comuna de El Poblado, cuando un bus de la empresa TES de Occidente S.A.S., de placas FWK-531, quedó encendido en llamas, requiriendo el desplazamiento de unidades del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, así como de efectivos de la Policía y profesionales de la salud.

Le recomendamos leer: Voraz incendio causó pánico en el barrio Villatina en Medellín

El informe preliminar indica que por este percance quedó lesionado el conductor del automotor, Juan Guillermo Grajales Orrego, quien fue atendido en el lugar por los cuerpos de rescate.

Según este narró, al parecer los cables del aire del vehículo hicieron corto y con el fin de evitar una tragedia mayor, Grajales habría provocado un choque contra un árbol, ocasionándose las lesiones. La evaluación inicial de la salud del conductor infiere que este presenta contusiones leves.

