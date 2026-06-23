Incautan cinco toneladas de marihuana en Copacabana con componentes que elevarían el deseo sexual en mujeres

Cinco toneladas de marihuana fueron incautadas en un parqueadero de Copacabana, norte del Valle de Aburrá. Lo más relevante de esta incautación es que este estupefaciente tenía componentes que estarían dirigidos específicamente a las mujeres, puesto que estos llevarían, incluso, a aumentar su deseo sexual.
Así lo aseguró el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, quien explicó que “esta droga, que llegó del Cauca, venía empaquetada en un color distinto, de color rosa. Cuando venden el cigarrillo, este tiene una disposición genética que genera el aumento sexual por parte de las mujeres que la consumirían”.