En Plaza Mayor incautaron arma traumática a integrante de la campaña de De la Espriella; no tenía permiso

Luego de conocerse los resultados del preconteo de las elecciones presidenciales, que dieron como ganador al abogado Abelardo de la Espriella, las polémicas y los escándalos en el centro de eventos Plaza Mayor, de Medellín, han estado al orden del día. Entre ellas, que al integrante de la campaña del presidente electo le incautaron un arma traumática.
Desde la Policía Metropolitana informaron que, luego de las denuncias correspondientes, a esta persona de la campaña presidencial se le hizo la verificación correspondiente y, al encontrar que no tenía ningún permiso para su porte, esta arma le fue incautada.