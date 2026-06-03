Así sorprendieron a tres turistas norteamericanos señalados de llegar a Medellín con fines sexuales

En un operativo de control, las autoridades migratorias inadmitieron a tres ciudadanos estadounidenses que habían llegado a Medellín presuntamente con fines sexuales. La expulsión fue confirmada por el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, quien precisó que los tres implicados aterrizaron en el aeropuerto internacional de Rionegro y allí fueron requeridos por las autoridades luego de que se encendieran las alarmas. Lea también: Alerta en Medellín por “passport bros”: ¿qué es y por qué disparó la expulsión de extranjeros? “Recientemente se logró una nueva inadmisión grupal a tres ciudadanos americanos que venían e ingresaban por el aeropuerto José María Córdova y se les pudo demostrar, gracias a las entrevistas y algunas alertas, que venían con fines sexuales a esta ciudad. No nos interesa quien venga a visitar a Medellín simplemente con fines sexuales o con fines de consumo de drogas o delictivos”, señaló el funcionario. Pese a que todavía no se conocen mayores detalles de los implicados, el secretario señaló que en los sistemas de información de las autoridades migratorias se generó una alerta que involucraba a los tres foráneos.

Tras aterrizar en Rionegro, los agentes migratorios los detuvieron y los condujeron a un sitio para ser interrogados e inspeccionados. Luego de que en esas diligencias las autoridades corroboraran el riesgo de que, al parecer, venían a Medellín con el fin de explotar sexualmente a mujeres, decidieron devolverlos a su país. Villa Mejía apuntó que las autoridades en Medellín están desplegadas al máximo de su capacidad para capturar a todos los foráneos que lleguen con fines sexuales a la ciudad, para que sean expulsados y, en caso de cometer delitos, procesados por la justicia colombiana o en su país. Lea además: Inadmiten a ‘Casey Red Beard’, extranjero que promovía paquetes turísticos con “un harén de mujeres” en Medellín “Si logramos identificarlos oportunamente, como ya lo venimos haciendo, ni siquiera les abrimos las puertas de esta ciudad y, como lo ha dicho el alcalde Federico Gutiérrez, le decimos ‘Bye, go home’”, apuntó el funcionario.