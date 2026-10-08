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Condenan a 19 años de cárcel a hombre que mató a una mujer y dejó herida a otra en Medellín

El hecho por el que se produjo la condena ocurrió el 9 de marzo de 2025 en medio de una discusión de pareja.

  • Condenan a 19 años de cárcel a hombre que mató a una mujer y dejó herida a otra en Medellín
Redacción El Colombiano
hace 4 horas
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El condenado deberá pagar 19 años de cárcel por homicidio agravado, tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. FOTO: EL COLOMBIANO

Un juez de conocimiento de Medellín condenó a 19 años de cárcel al hombre de 31 años que el 9 de marzo del año pasado atacó a tiros a dos mujeres, produciéndole la muerte a una de ellas y heridas graves a la otra.

La sentencia fue producto de haber avalado un preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y el imputado, Juan Camilo Agudelo Zapata.

Los hechos por los cuales este tendrá que permanecer tras las rejas durante el tiempo anotado ocurrieron durante la madrugada del 9 de marzo de 2025 en una vivienda del barrio Campo Valdés, en el oriente de la capital antioqueña.

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Según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín, en esa fecha Agudelo discutía con una expareja cuando las dos mujeres que luego se convirtieron en sus víctimas, de 26 y 27 años, trataron de intervenir.

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En esos momentos, este desenfundó un arma y les disparó, produciéndole la muerte instantánea a una y heridas graves que obligaron a buscar asistencia médica para la otra.

Aunque el imputado se entregó a las autoridades acompañado de un abogado, en las primeras audiencias se declaró como inocente, sin allanarse a cargos.

Después cambió de parecer y buscó un acuerdo para buscar la sentencia anticipada a cambio de una rebaja de la pena. Agudelo Zapata fue condenado por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos años de cárcel recibió Juan Camilo Agudelo Zapata por el ataque a las dos mujeres en Campo Valdés?
Juan Camilo Agudelo Zapata fue condenado a 19 años de prisión por su responsabilidad en el ataque ocurrido el 9 de marzo de 2025 en Campo Valdés, Medellín.
¿Por qué delitos fue condenado Juan Camilo Agudelo Zapata?
Fue condenado por homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
¿Qué pasó con las dos mujeres atacadas a tiros en Campo Valdés?
Una de las mujeres murió como consecuencia de los disparos y la otra sufrió heridas graves que requirieron atención médica. Tenían 26 y 27 años, respectivamente.

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