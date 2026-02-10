x

Ni el semáforo los salvó: atraco quedó grabado y terminó en la captura de dos ladrones en Medellín

El robo duró apenas unos segundos, pues los hombres fueron identificados por el sistema de videovigilancia cuando, al parecer, aprovecharon el cambio de semáforo para robar a un ciudadano.

  • Este es el momento exacto del intento de robo en el cambio del semáforo en Medellín. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 1 hora
bookmark

Un atraco cometido en plena vía pública en Medellín quedó registrado en cámaras de seguridad y terminó con la captura de dos hombres, luego de que el sistema de videovigilancia de la ciudad hiciera seguimiento en tiempo real a los señalados responsables.

Según las autoridades, el hecho ocurrió cuando los presuntos atracadores aprovecharon el cambio de semáforo para abordar a un ciudadano y despojarlo de sus pertenencias. Toda la escena quedó grabada en video, lo que permitió que desde la línea 123 los visualizadores identificaran de inmediato a los sospechosos y alertaran a las patrullas de la Policía Nacional.

Las imágenes muestran a dos hombres (uno con camiseta, bermuda y gorra oscura, y otro con camiseta, pantalón oscuro y chanclas) quienes, tras cometer el presunto hurto, intentaron huir. Sin embargo, el monitoreo constante de las cámaras permitió seguir cada uno de sus movimientos y suministrar en tiempo real su ubicación y características, facilitando el cerco policial que culminó con su captura.

Al momento de la detención, los individuos tenían en su poder un teléfono celular hurtado y dos armas blancas que fueron utilizadas para intimidar a la víctima, lo que confirma la modalidad violenta con la que actuaban”, manifestó el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa.

De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido de 2026 se ha registrado un incremento del 3% en la captura de presuntos atracadores en Medellín. Mientras que a esta misma fecha de 2025 se reportaban 77 detenciones, este año ya van 79 personas capturadas por este delito. Además, gracias al apoyo del sistema de videovigilancia, se han recuperado 38 celulares que habían sido hurtados en distintos sectores de la ciudad.

