Ni el semáforo los salvó: atraco quedó grabado y terminó en la captura de dos ladrones en Medellín

Un atraco cometido en plena vía pública en Medellín quedó registrado en cámaras de seguridad y terminó con la captura de dos hombres, luego de que el sistema de videovigilancia de la ciudad hiciera seguimiento en tiempo real a los señalados responsables.

Según las autoridades, el hecho ocurrió cuando los presuntos atracadores aprovecharon el cambio de semáforo para abordar a un ciudadano y despojarlo de sus pertenencias. Toda la escena quedó grabada en video, lo que permitió que desde la línea 123 los visualizadores identificaran de inmediato a los sospechosos y alertaran a las patrullas de la Policía Nacional.

Las imágenes muestran a dos hombres (uno con camiseta, bermuda y gorra oscura, y otro con camiseta, pantalón oscuro y chanclas) quienes, tras cometer el presunto hurto, intentaron huir. Sin embargo, el monitoreo constante de las cámaras permitió seguir cada uno de sus movimientos y suministrar en tiempo real su ubicación y características, facilitando el cerco policial que culminó con su captura.

Le puede interesar: En video | Hombre fue víctima de un millonario robo en la Loma del Indio, en Medellín

“Al momento de la detención, los individuos tenían en su poder un teléfono celular hurtado y dos armas blancas que fueron utilizadas para intimidar a la víctima, lo que confirma la modalidad violenta con la que actuaban”, manifestó el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa.