“Esta vez fue una quebrada la que me desplazó por segunda vez”: desalojada de Manrique por emergencia invernal

Marcelina Valencia aprovechó el terreno plano sobre la que estaba una de las 39 viviendas demolidas en Manrique Jardín para ver, sentada en una silla, cómo funcionarios de la Alcaldía de Medellín tumbaban la suya y la de su mamá. Esta mujer aseguró que está viviendo un segundo desplazamiento, pero esta vez no por la violencia de los grupos armados, sino por el riesgo de una quebrada que se desbordó y mató a un niño el pasado 3 de abril.
Tenía su casa de madera y tejas de zinc desde hace 15 años a centímetros de la quebrada La Máquina, una de las que se desbordó el pasado Viernes Santo provocando esta trágica emergencia. Ante el desbordamiento, las autoridades ratificaron que las viviendas más cercanas al afluente debían ser evacuadas y en la lista quedó incluida la de Marcelina.
Para ella, pese a las alertas de las autoridades, “la cañada” –como la llama– nunca representó un riesgo. “Eso acá nunca se desbordó. Solamente se subía cuando llovía duro, pero jamás se nos metió a la casa”, relató esta mujer, quien llegó a esta zona desde Quibdó, Chocó, y pagó por el terreno $7 millones.