Asesinan a habitante de calle mientras dormía en el centro de Medellín: un joven y un menor fueron judicializados por el crimen

Las autoridades enviaron a la cárcel a Kevin Alejandro Rojas Londoño, de 24 años, y a un menor de 17, por el homicidio de un habitante de calle ocurrido en el barrio Boston, en el centro de Medellín.

Los hechos se registraron en la mañana del pasado domingo, 11 de enero, cuando la víctima fue atacada con un arma cortopunzante mientras dormía en una acera del sector. De acuerdo con la Fiscalía, el hombre recibió múltiples heridas que le causaron la muerte inmediata.

Tras el hallazgo del cuerpo, uniformados de la Policía Nacional adelantaron labores de patrullaje y, con apoyo de las cámaras de seguridad, lograron identificar a los presuntos agresores, quienes fueron detenidos minutos después en el mismo barrio.

Durante el procedimiento, al menor de edad le fue incautada el arma blanca con la que, al parecer, se cometió el crimen. En las audiencias preliminares, Rojas Londoño fue imputado por el delito de homicidio agravado, cargos que no aceptó, por lo que un juez ordenó su reclusión en un centro carcelario.

Por su parte, el menor se allanó a los cargos formulados por la Fiscalía y recibió una medida de internamiento preventivo en un centro especializado.