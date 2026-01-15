x

Asesinan a habitante de calle mientras dormía en el centro de Medellín: un joven y un menor fueron judicializados por el crimen

El habitante fue atacado en múltiples ocasiones con un arma blanca. Aquí la historia.

  El habitante de calle fue sorprendido mientras dormía en el Centro de Medellín. FOTO DE REFERENCIA: Manuel Saldarriaga Quintero
    El habitante de calle fue sorprendido mientras dormía en el Centro de Medellín. FOTO DE REFERENCIA: Manuel Saldarriaga Quintero
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 5 horas
Las autoridades enviaron a la cárcel a Kevin Alejandro Rojas Londoño, de 24 años, y a un menor de 17, por el homicidio de un habitante de calle ocurrido en el barrio Boston, en el centro de Medellín.

Los hechos se registraron en la mañana del pasado domingo, 11 de enero, cuando la víctima fue atacada con un arma cortopunzante mientras dormía en una acera del sector. De acuerdo con la Fiscalía, el hombre recibió múltiples heridas que le causaron la muerte inmediata.

Tras el hallazgo del cuerpo, uniformados de la Policía Nacional adelantaron labores de patrullaje y, con apoyo de las cámaras de seguridad, lograron identificar a los presuntos agresores, quienes fueron detenidos minutos después en el mismo barrio.

Le puede interesar: ¿Lo mataron por una limosna? Don Sergio murió al parecer ras haber sido atacado por un habitante de calle en el Centro

Durante el procedimiento, al menor de edad le fue incautada el arma blanca con la que, al parecer, se cometió el crimen. En las audiencias preliminares, Rojas Londoño fue imputado por el delito de homicidio agravado, cargos que no aceptó, por lo que un juez ordenó su reclusión en un centro carcelario.

Por su parte, el menor se allanó a los cargos formulados por la Fiscalía y recibió una medida de internamiento preventivo en un centro especializado.

Otro caso de un menor implicado en un delito en Antioquia

Dos personas fueron capturadas y un menor de edad fue aprehendido tras un hurto a un bus intermunicipal registrado en zona rural del municipio de Amalfi, en el nordeste antioqueño. La acción oportuna y coordinada entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional permitió interceptar a los presuntos responsables y recuperar parte de los elementos utilizados en el hecho delictivo.

Los hechos ocurrieron la noche del 12 de enero de 2026, hacia las 8:30 p. m., cuando la comunidad alertó a las autoridades sobre un asalto a un bus de transporte público que cubría la ruta Medellín–Amalfi. El hurto se presentó en el sector Guaico, vereda Caracolí, donde varios sujetos, al parecer armados, abordaron el vehículo y, mediante amenazas, despojaron de sus pertenencias a algunos pasajeros.

Lea más: Capturaron a dos extranjeros que asesinaron a un habitante de calle de Medellín hace dos días

Tras cometer el robo, los presuntos delincuentes huyeron en dirección al casco urbano de Amalfi. Sin embargo, gracias a un operativo conjunto, las autoridades lograron la captura de dos hombres y la aprehensión de un menor de edad, quienes estarían involucrados en el hecho y deberán responder por los delitos de hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Durante el procedimiento fueron incautados un revólver Smith & Wesson calibre 38, con seis cartuchos (dos de ellos percutidos), una pistola traumática con cartuchos modificados, además de una motocicleta y un teléfono celular. Los capturados, el menor aprehendido y el material incautado quedaron a disposición de la autoridad judicial competente para el avance de las investigaciones.

Utilidad para la vida