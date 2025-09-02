Habitante de calle apuñaló a un abogado en La Alpujarra, al parecer porque no quiso darle dinero

Un nuevo hecho de violencia sacudió el centro de Medellín en la tarde del lunes, cuando un abogado y exasesor de la subsecretaría de Derechos Humanos de Medellín, Luis Fernando Parra Aguilar, fue atacado con arma blanca por un habitante de calle. Entérese: Condenan a 18 años de cárcel a hombre que mató a un motociclista con una roca en la Avenida Regional en Medellín El incidente ocurrió en la plazoleta del edificio Plaza de la Libertad, a pocos metros del centro administrativo La Alpujarra, alrededor de las 5:30 de la tarde.

Según los relatos de testigos y las autoridades, el abogado Luis Fernando Parra, de 65 años y oriundo de Urrao, había finalizado una reunión y caminaba por el sector cuando fue abordado por el presunto agresor. La hipótesis principal apunta a que el habitante de calle le exigió dinero, y ante la negativa del exasesor, lo atacó en varias ocasiones con un arma cortopunzante. Parra Aguilar sufrió heridas en el cuello y en una de sus manos. Fue auxiliado de inmediato por transeúntes y personal de la Secretaría de Salud en el lugar, siendo posteriormente trasladado a la Clínica CES en el barrio Prado. Puede leer: “Estaba mandando hojas de vida para ayudarse con sus estudios”: habla papá de joven asesinado en Itagüí El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, informó que las lesiones no revisten gravedad y que el estado de salud del exfuncionario es estable.