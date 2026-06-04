¿De qué es el medio billón de pesos del que habló Petro que su Gobierno le ha dado a la UdeA? Estas son las cifras reales

La tarde del miércoles 3 de junio, un grupo estimado de encapuchados ingresó al campus de la Universidad de Antioquia tras circular un panfleto firmado por la autodenominada Alianza Clandestina Antifascista. Los encapuchados lanzaron artefactos explosivos y bombas molotov contra la fuerza pública, lo que obligó a la intervención del Undmo —antiguo Esmad —. Los desmanes provocaron el cierre de la calle Barranquilla y la suspensión de actividades académicas y administrativas de la universidad. Las autoridades capturaron a dos personas. Uno de ellos portaba un arma de fuego con la que, según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, disparó contra la fuerza pública. Villa Mejía fue enfático: “No era una protesta, mucho menos una protesta social o pacífica.”

El día de hoy, 4 de junio, el alcalde Federico Gutiérrez presentó en rueda de prensa videos, fotografías y otros elementos probatorios relacionados con la captura de alias El Cuervo, identificado como Diego Manuel Guzmán, señalado de tener presuntos vínculos con el ELN y de haber participado en los enfrentamientos dentro y fuera del campus. También le puede interesar: Encapuchado que disparó contra policías desde la U. de Antioquia tendría vínculos con el ELN En un allanamiento en su vivienda en la comuna de Castilla, en el noroccidente de Medellín, las autoridades encontraron banderas y panfletos alusivos al ELN, decenas de latas de pintura en aerosol, y equipos tecnológicos de alta complejidad, entre ellos un dron, cámaras, discos duros y antenas, que evidenciarían una capacidad de organización y despliegue estratégico.

El cruce entre Petro y Fico

La reacción del alcalde Gutiérrez fue directa al denunciar que en los desmanes había gente armada con explosivos, incluso venida de otras partes del país, y señaló que la presencia de estructuras armadas en espacios universitarios no puede normalizarse: “Pueden tener el apoyo de Petro, pero no violar la ley” dijo el alcalde. Petro respondió en su cuenta de X, en reacción a una publicación de EL COLOMBIANO sobre las declaraciones del alcalde: “El apoyo que le he dado a la Universidad de Antioquia es de más de medio billón de pesos para que sea centro del saber en Antioquia y desarrolle los medicamentos que necesita el pueblo colombiano. No confunda ayuda para la vida con ayuda para la muerte.”

El medio billón y lo que dice la Universidad

La cifra agrupa varias inversiones del Gobierno Nacional en la institución. La más grande es la planta de producción de medicamentos a la que la Nación invirtió hasta $423.613 millones mediante vigencias futuras para construir esa infraestructura en alianza con la universidad, con la que ya inició la producción de cloroquina para el tratamiento de la malaria. A eso se suma un giro extraordinario de $70.000 millones para estabilidad financiera, anunciado a comienzos de 2026, más otros recursos y programas de apoyo. La Vicerrectoría Académica de la Universidad de Antioquia fue enfática en señalar que la institución no tiene evidencia que permita establecer la presencia de integrantes del ELN dentro del campus. David Hernández García explicó que la identificación y caracterización de ciudadanos no corresponde a las funciones de la universidad, sino que es competencia exclusiva de las autoridades judiciales. Al mismo tiempo, las directivas rechazaron los hechos violentos y recordaron que el uso de explosivos y el porte de armas son conductas inaceptables que ponen en riesgo a docentes, estudiantes y trabajadores.

El trasfondo político

La discusión evidencia distintos enfoques. La Alcaldía subraya en que la presencia de actores armados en el campus debe enfrentarse con contundencia institucional. El Gobierno Nacional insiste que la Universidad de Antioquia es un actor estratégico para el desarrollo científico del país y no puede ser identificada con hechos violentos ocurridos en su interior. La universidad, por su parte, rechaza la violencia pero se niega a asumir funciones de inteligencia que no le corresponden.