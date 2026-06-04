¿De qué es el medio billón de pesos del que habló Petro que su Gobierno le ha dado a la UdeA? Estas son las cifras reales

La tarde del miércoles 3 de junio, un grupo estimado de encapuchados ingresó al campus de la Universidad de Antioquia tras circular un panfleto firmado por la autodenominada Alianza Clandestina Antifascista. Los encapuchados lanzaron artefactos explosivos y bombas molotov contra la fuerza pública, lo que obligó a la intervención del Undmo —antiguo Esmad —. Los desmanes provocaron el cierre de la calle Barranquilla y la suspensión de actividades académicas y administrativas de la universidad.
Las autoridades capturaron a dos personas. Uno de ellos portaba un arma de fuego con la que, según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, disparó contra la fuerza pública. Villa Mejía fue enfático: “No era una protesta, mucho menos una protesta social o pacífica.”