Grave alerta de la Personería de Medellín: 156 pacientes no han sido remitidos; 138 pertenecen a Savia Salud

La Personería de Medellín, a través del Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud, alertó por la cantidad de pacientes que están hospitalizados en clínicas de baja y mediana complejidad de la ciudad y que aún no han sido remitidos a centros de mayor nivel.

En total, de acuerdo con la entidad y a corte del 25 de abril, 156 pacientes continúan a la espera de su traslado a otros hospitales con mejores capacidades de atención. La preocupación aumenta al saber que de esa cifra 138 están afiliados actualmente a Savia Salud, EPS que ya completó tres años de intervención por el Gobierno Nacional y que acumula deudas por más de $1,2 billones con la red hospitalaria de Antioquia.

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Otro de los puntos en los que hace hincapié la Personería es en los días, e incluso semanas, que completan estas personas sin ser remitidas. En algunos casos hay pacientes que llevan 1 mes a la espera de buenas noticias, unas que siguen sin llegar y, por el contrario, tardarían más de lo pensado.

De acuerdo con esta entidad, a la sobreocupación ya existente se suma la llegada de pacientes de otros departamentos como Chocó o Córdoba, lo que afectaría los tratamientos de los cientos de hospitalizados en clínicas de Medellín.