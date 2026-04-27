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Grave alerta de la Personería de Medellín: 156 pacientes no han sido remitidos; 138 pertenecen a Savia Salud

En Antioquia el panorama es similar, pues a corte del pasado 15 de abril había un total de 510 personas a la espera de ser trasladadas.

  • Tras tres años de intervención, la EPS Savia Salud adeuda $1,2 billones con la red hospitalaria de Antioquia. FOTO Julio Herrera.
    Tras tres años de intervención, la EPS Savia Salud adeuda $1,2 billones con la red hospitalaria de Antioquia. FOTO Julio Herrera.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Personería de Medellín, a través del Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud, alertó por la cantidad de pacientes que están hospitalizados en clínicas de baja y mediana complejidad de la ciudad y que aún no han sido remitidos a centros de mayor nivel.

En total, de acuerdo con la entidad y a corte del 25 de abril, 156 pacientes continúan a la espera de su traslado a otros hospitales con mejores capacidades de atención. La preocupación aumenta al saber que de esa cifra 138 están afiliados actualmente a Savia Salud, EPS que ya completó tres años de intervención por el Gobierno Nacional y que acumula deudas por más de $1,2 billones con la red hospitalaria de Antioquia.

Lea más: “No sabemos cómo vamos a encontrar a Savia tras casi tres años de intervención”: Rendón

Otro de los puntos en los que hace hincapié la Personería es en los días, e incluso semanas, que completan estas personas sin ser remitidas. En algunos casos hay pacientes que llevan 1 mes a la espera de buenas noticias, unas que siguen sin llegar y, por el contrario, tardarían más de lo pensado.

De acuerdo con esta entidad, a la sobreocupación ya existente se suma la llegada de pacientes de otros departamentos como Chocó o Córdoba, lo que afectaría los tratamientos de los cientos de hospitalizados en clínicas de Medellín.

Las remisiones en Antioquia: un caos que no parece tener fin

Más de medio millar de pacientes están varados esperando ser remitidos a otros hospitales en Antioquia. La alerta fue emitida por la Secretaría Seccional de Salud del departamento, que precisó que con corte al pasado 15 de abril un total de 510 personas estaban a la deriva administrativa en varios centros de salud y no habían podido ser trasladadas a otras instituciones para ser atendidos, en medio del caos que embarga al sistema de salud del departamento.

De acuerdo con las cifras de esa dependencia, de los 510 pacientes a la espera de ser remitidos, 192 están afiliados a la Nueva EPS y otros 161 están afiliados a Savia Salud.

Entérese: Se agrava crisis en hospital de la UdeA: faltan medicinas y no le pagan a los médicos

Este cuello de botella se presenta en medio de una fuerte congestión que aqueja a la red hospitalaria tanto del Valle de Aburrá (que concentra la mayor parte de la capacidad y servicios) como del resto del departamento.

En promedio, según datos con corte a la mañana del 14 de abril, mientras en Antioquia la sobreocupación en las salas de urgencias era del 116%, en Medellín y su área metropolitana ese mismo indicador estaba en un 120%.

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