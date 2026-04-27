Taylor Swift busca registrar su voz y su imagen como marcas para protegerse de la IA

En medio de un mundo en donde cada vez toma fuerza el uso de la inteligencia artificial, la cantante estadounidense Taylor Swift tomó una decisión que podría marcar un precedente para los artistas que quieren combatir presuntos daños de esta herramienta.

La artista pop ha solicitado formalmente el registro de su voz y su imagen como marcas comerciales ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO). La radicación de esto se dio el pasado 24 de abril a través de su compañía TAS Rights Management y busca combatir la proliferación de contenidos sintéticos y “deepfakes” generados sin su consentimiento.

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Una de las motivaciones para esta medida se da a causa de la viralización de imágenes pornográficas falsas de las cuales ha sido víctima la artista, además de un hecho ocurrido en el 2024 donde se utilizaron imágenes suyas generadas artificialmente en la campaña de Donald Trump para sugerir falsamente que ella apoyaba su candidatura, algo que la cantante describió como un peligro para la desinformación.

Dentro de los elementos que busca registrar Taylor está su voz, pues ha presentado solicitudes para registrar las frases “Hey, it’s Taylor Swift” (“Hola, soy Taylor Swift”) y “Hey, it’s Taylor” (“Hola, soy Taylor”).

Con muestras de audio extraídas de introducciones de su álbum The Life of a Showgirl, la cantante busca tener herramientas para demandar a quienes clonen su timbre, cadencia y tono vocal con fines comerciales o de difusión masiva.