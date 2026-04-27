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Taylor Swift busca registrar su voz y su imagen como marcas para protegerse de la IA

La artista busca protegerse del uso indiscriminado de su imagen para la creación de contenidos sin su consentimiento que han ido desde material pornográfico hasta con fines políticos. Aquí los detalles.

  • Taylor Swift busca blindarse del uso de su imagen para la creación de contenido con inteligencia artificial sin su consentimiento, algo de lo que ha sido víctima en ocasiones anteriores. Foto: @taylorswift
    Taylor Swift busca blindarse del uso de su imagen para la creación de contenido con inteligencia artificial sin su consentimiento, algo de lo que ha sido víctima en ocasiones anteriores. Foto: @taylorswift
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
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En medio de un mundo en donde cada vez toma fuerza el uso de la inteligencia artificial, la cantante estadounidense Taylor Swift tomó una decisión que podría marcar un precedente para los artistas que quieren combatir presuntos daños de esta herramienta.

La artista pop ha solicitado formalmente el registro de su voz y su imagen como marcas comerciales ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO). La radicación de esto se dio el pasado 24 de abril a través de su compañía TAS Rights Management y busca combatir la proliferación de contenidos sintéticos y “deepfakes” generados sin su consentimiento.

Lea también: Bloquean búsquedas de Taylor Swift en redes sociales tras difusión de fotos íntimas creadas con IA

Una de las motivaciones para esta medida se da a causa de la viralización de imágenes pornográficas falsas de las cuales ha sido víctima la artista, además de un hecho ocurrido en el 2024 donde se utilizaron imágenes suyas generadas artificialmente en la campaña de Donald Trump para sugerir falsamente que ella apoyaba su candidatura, algo que la cantante describió como un peligro para la desinformación.

Dentro de los elementos que busca registrar Taylor está su voz, pues ha presentado solicitudes para registrar las frases “Hey, it’s Taylor Swift” (“Hola, soy Taylor Swift”) y “Hey, it’s Taylor” (“Hola, soy Taylor”).

Con muestras de audio extraídas de introducciones de su álbum The Life of a Showgirl, la cantante busca tener herramientas para demandar a quienes clonen su timbre, cadencia y tono vocal con fines comerciales o de difusión masiva.

Otro elemento a registrar sería la imagen, la cual incluye una marca visual basada en una fotografía de su gira The Eras Tour, donde aparece sosteniendo una guitarra rosa con correa negra, vistiendo un body iridiscente multicolor y botas plateadas.

Según lo que ha compartido el despacho Gerben IP, quien asesora al equipo legal de Swift, al proteger este atuendo y pose distintivos, su equipo puede impugnar imágenes manipuladas o generadas por IA que evoquen su imagen estética.

Justamente, sus despacho ha sostenido que el registro de marca ofrece una capa de protección adicional al tradicional “derecho a la propia imagen”. La compañía ha comparado que mientras que las leyes estatales sobre imagen suelen tener vacíos frente a contenidos sintéticos, la ley de marcas permite impugnar no solo reproducciones idénticas, sino también imitaciones que sean “confusamente similares”.

¿Qué otros artistas han radicado recursos legales contra la inteligencia artificial?

Así como Taylor, hay otras celebridades que han buscado protección federal ante la falta de una regulación global clara sobre el uso desproporcionado de la inteligencia artificial.

Un antecedente es el del actor Matthew McConaughey, a quien la USPTO le concedió ocho marcas registradas en 2025, incluyendo una marca sonora sobre su famosa frase “Alright, alright, alright”, la cual se volvió memorable tras su participación en la película de 1993 Dazed and Confused (rebeldes y confundidos).

Otro caso fue el de Scarlett Johansson, quien presentó una demanda en 2023 contra la aplicación Lisa AI por haber creado, sin su consentimiento, un avatar similar a ella con fines publicitarios.

Con la movida de Taylor Swift, se podría sentar un precedente histórico en la industria del entretenimiento, presionando a los reguladores para definir reglas más estrictas sobre la propiedad de la identidad humana en la era de la inteligencia artificial.

Siga leyendo: ¿Cómo diferenciar un video real de uno que es hecho con IA?

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