Búsqueda de desaparecidos en La Escombrera continúa y se amplía pese a que gobierno Petro no pone plata

En una rueda de prensa conjunta este miércoles 21 de mayo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga , y el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, dieron un parte de tranquilidad sobre la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera y anunciaron la ampliación del polígono de excavación. Sin embargo, los anuncios estuvieron marcados por un llamado urgente al Gobierno Nacional ante la falta de recursos y la confirmación de que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) no participa actualmente en las labores directas de excavación.

El presidente Ramelli se sumó a esta solicitud, enfatizando que los recursos de la Alcaldía y la JEP “no son suficientes para un tema que es de interés nacional”. El alcalde fue enfático al decir que “el Gobierno Nacional también la tiene la obligación” y que “al día de hoy no han puesto un solo peso.”

Una de las noticias principales de la rueda de prensa fue el anuncio de la ampliación del polígono de búsqueda en La Escombrera. Esta decisión se basa en nueva información y testimonios recibidos por la JEP. El nuevo polígono es “contiguo precisamente al que ya estamos trabajando”, explicó el presidente Ramelli. Sin embargo, la intervención directa en este nuevo sector aún no ha comenzado. Según Ramelli, primero es necesario “terminar de estabilizar el talud” y esperar la llegada de la maquinaria amarilla, la cual la Alcaldía anunció que destinará para apoyar las labores y se espera que entre a mediados de junio.

En contexto, lea: La Escombrera: alertan por riesgo de colapso en zona de búsqueda y mientras tanto la JEP y UBPD mantienen rifirrafe

En cuanto a la participación en las labores, el presidente de la JEP confirmó que la UBPD no forma parte de la intervención forense actualmente. Sobre esto, tanto el presidente Ramelli como el alcalde Gutiérrez indicaron que la UBPD, como entidad del Gobierno Nacional, debe presentar un plan de intervención y su financiación al magistrado sustanciador de la JEP, el cual está siendo analizado. Esto, según el presidente Ramelli, es necesario para “sumar esfuerzos” y trabajar juntos. El alcalde fue directo al señalar: “¿Por qué no está la Unidad de Búsqueda en este momento en las sombreras si debería estar ahí ya trabajando? Porque no tiene los recursos que le corresponde entregarle de parte del gobierno nacional. Así de claro”.

De ese conflicto, principalmente entre la JEP y la UBPD se rumoraba entre las víctimas y organizaciones sociales desde hacía meses. A principios de abril, un comunicado de la UBPD denunció “obstáculos de hecho interpuestos por algunos funcionarios ajenos a la institución” para acceder al polígono, lo que se interpretó como una referencia a la JEP, la única autoridad judicial en el sitio. Además, la UBPD había alertado a la JEP sobre los riesgos geológicos en el terreno debido a las lluvias y la necesidad de adecuaciones urgentes, así como la falta de recursos que les había impedido seguir costeando la maquinaria amarilla a partir de marzo. Aunque la UBPD afirmó en mayo que su equipo forense estaba “esperando la autorización de la Jurisdicción para retomar la intervención”, la versión presentada por la JEP y la Alcaldía esta semana sugiere que la reincorporación de la UBPD depende ahora de la presentación y aprobación de su plan y fuentes de financiación.

Mientras se concreta la llegada de la maquinaria y la potencial vinculación de la UBPD, las labores de búsqueda en el polígono actual, según la JEP y la Alcaldía, “no se ha detenido un instante”. Actualmente, la JEP cuenta con cinco funcionarios forenses y 20 operarios de apoyo trabajando en el cernimiento del material. A partir de la segunda semana de junio, se reforzará el equipo con 10 forenses adicionales y el acompañamiento técnico de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.

Los funcionarios destacaron que la intervención forense ha arrojado resultados concretos, mencionando la recuperación de cuatro víctimas y la entrega digna de una de ellas el pasado 6 de abril de 2025. Además de la búsqueda, informaron que se avanza en la formulación del proyecto de La Escombrera como lugar de memoria, una medida cautelar ordenada por la JEP, vinculando al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.