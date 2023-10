Lo primero que dijo Tobón fue que es un político outsider , por fuera del sistema político, además calificó la salida de Daniel Quintero del cargo como una fuga similar a la de Pablo Escobar. Dijo que fue un pésimo alcalde y no explica como no hay un proceso en su contra por la corrupción que hace carrera en el país.

Tobón finalmente respondió por los cuestionamientos al partido Fuerza Ciudadana, con el que se avaló para pujar por la Alcaldía. “Yo sigo creyendo en Carlos Caicedo, pero no meto la mano al fuego por nadie en Colombia. Pero puedo decir que la Registraduría no me quiso contar las 110.000 firmas que recogí, entonces me tuve que validar por Fuerza Ciudadana”, alegó.